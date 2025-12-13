Indul az új fapados vonattársaság, amely minden eddiginél megfizethetőbbé teheti az európai utazást

A GoVolta, egy magántulajdonban lévő vonattársaság, amely jövő márciusában indítja első közvetlen járatait Berlinbe és Hamburgba, mindössze 10 eurótól (3.800 forint) kezdődő jegyárakkal. A startup tervei szerint 2026 decemberétől pedig már Amszterdam és Párizs között is közlekednek majd a GoVolta vonatok.

A GoVolta vonatai minden eddiginél megfizethetőbbé tehetik az európai utazást. (illusztráció) Fotó: Marcel Rommens / Shutterstock

A GoVolta vonatai minden eddiginél megfizethetőbbé tehetik az európai utazást

A GoVolta olcsó jegyeket, garantált ülőhelyet, sőt olyan városlátogató csomagokat is ígér, amelyek a vonatjegyet és a szálláshelyet is magukban foglalják majd. A társaság vonatain körülbelül 820 ülőhely lesz 11 kocsiban – számolt be róla az Euronews.

Jelenleg a márciusi Amszterdam–Hamburg jegyek a Deutsche Bahn ICE vonatain 34 és 59 euró között mozognak, és több átszállással járnak. Az ülésfoglalás pedig további 5,70 euróba kerül. Ezzel szemben a GoVolta ugyanerre az útra, átszállás nélkül az első 100 jegyét mindössze 10 euróért (3.800 forint) kínálja, míg a promóción kívüli a jegyáraik átlagosan 30 euró (11.500 forint) körül alakulnak.

A fapados startup alacsony árai azonban kompromisszummal is járnak: a vonatok ugyanis maximum 160 km/h sebességgel képesek menni, ami sokkal kevesebb, mint az ICE és az Eurostar szerelvények potenciális 300 km/h sebessége. Ez azt jelenti, hogy az utazási idő körülbelül egy órával lesz hosszabb Amszterdam és Berlin között, míg a párizsi út akár kétszer annyi ideig is eltarthat, mint az Eurostar vonatokkal.

