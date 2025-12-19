Humanoid robotokra cserélték az emberi munkaerőt egy kínai gyárban

A CATL újításának célja az volt, hogy növelje az akkumulátorok gyártásának hatékonyságát és biztonságát az egyik nagy, kínai bázisán. A Xiaomo névre keresztelt humanoid robotok alkalmazása ezentúl teljes mértékben helyettesíti az emberi munkaerőt a tesztelési folyamatokban. Ezek a szakaszok korábban nagymértékben támaszkodtak a fizikai dolgozókra, ami azonban jelentős biztonsági kockázatot hordozott magában, az áramütés veszélye miatt.

A humanoid robotok alkalmazása javította a hatékonyságot is. (illusztráció) Fotó: Xinhua via AFP

A humanoid robotok alkalmazása javította a hatékonyságot is

Azzal, hogy humanoid robotokkal váltották az emberi munkaerőt, megháromszorozták a hatékonyságot - áll a CATL sajtóközleményében. A Xiaomo robotok ugyanis több mint 99%-os pontossággal végzik a munkát, ráadásul szünet nélkül dolgoznak, ami még tovább növeli a termelékenységet.

A Xiaomo-t a Spirit AI, egy 2024-ben alapított, a CATL által támogatott hangcsoui székhelyű vállalat fejlesztette ki. A robotok a Vision-Language-Action mesterséges intelligencia modellel vannak felszerelve, amely lehetővé teszi számukra, hogy felismerjék a környezetükben bekövetkező változásokat. A gépek így az egyszerű összeszerelésen túl számos más feladatot is ellátnak, beleértve az ellenőrzést és az esetleges rendellenességek jelentését. Ez a proaktív megközelítés pedig segít csökkenteni a hibaszázalékot, és egyben biztosítja a gyártott akkumulátorok magas minőségét is.

A képen a CATL humanoid robotja látható munka közben:

A CATL, a világ legnagyobb akkumulátorgyártója az első három negyedévben 355,2 GWh-nyi elektromosjármű-akkumulátort szállított le világszerte, ami 36,6 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest - derült ki a dél-koreai SNE Research piackutató cég adataiból. A vállalat vezetése közölte, hogy a sikeren felbuzdulva tovább keresik a humanoid robotok alkalmazási lehetőségeit az üzemeikben.

