Akár a világ összes tinije búcsút inthet a közösségi médiának, ha sikert hoz Ausztráliának az új törvény

A közösségi média immár kétségbevonhatatlanul az életünk részét képezi és manapság már minden generáció képviselteti magát rajta. Térhódításának egyik következményeként azonban egyre nő az aggodalom, hogy a használata káros hatással lehet a gyermekekre és kamaszokra. A probléma megoldására még nem született egyértelműen hatékony megoldás, ám Ausztrália most kísérletet tesz az orvoslására. Az országban december 10-én életbe lépett egy olyan törvény, amely a világon elsőként országos szinten korlátozza a fiatalok közösségimédia-használatát.

Ausztráliában 2025. december 10-én életbe lépett egy törvény, amely a 16 év alattiak számára megtiltja egyes közösségimédia-platformok saját fiókkal történő használatát (illusztráció)

A Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Kick és Reddit közösségimédia-platformok a tiltólistásak

Ugyanakkor a törvény végrehajtásával megbízott eSafety Commissioner (az ausztrál kormány az online biztonságért felelős szabályozó szerve) hangsúlyozza, hogy ez a lista a jövőben változhat, azaz a szabályozás új platformokra is kiterjedhet. A törvény nem vonatkozik chatbotokra, online játékoldalakra és önálló üzenetküldő alkalmazásokra (mint például a WhatsApp).

Azok a 16 év alattiak (illetve szüleik vagy gondviselőik), akik a tiltás ellenére korhatáros közösségimédiaplatform-fiókot használnak, nem részesülnek majd büntetésben. A korhatáros platformok azonban akár 49,5 millió ausztrál dolláros bírságot is kaphatnak (közel 10 milliárd forint), amennyiben nem tesznek lépéseket annak megakadályozására, hogy 16 év alattiak felhasználói fiókkal rendelkezzenek.

A törvény betarthatóságával kapcsolatban sok a kétely

Egyes szakértők úgy vélik, hogy amint az illetékes hatóság beazonosít és becsuk egy kiskaput (például az életkor-ellenőrzés kijátszhatósága kapcsán), máris nyílni fog egy újabb. Ha a tiltólistára tesznek egy közösségimédia-platformot, a fiatalok áttérnek egy másikra, ami nincs listázva. Emellett valószínűleg meg fog nőni a felhasználók tartózkodási helyét elrejtő, és így a törvény kijátszását lehetővé tevő VPN-ek (virtuális magánhálózatok) használata is – számolt be róla elemzésében az Oeconomus.

Az érintett közösségimédia-platformok természetesen ellenzik a törvényt és nem meglepő módon a kamaszok körében sem népszerű a törvény, ugyanakkor világszerte egyre erősödik az a nézet, hogy a közösségi média káros hatással lehet a serdülőkre, így számos ország szabályozza vagy tervezi szabályozni valamilyen módon a fiatalok közösségimédia-használatát. Az új ausztrál szabályozás minden eddiginél szigorúbb, így nem csoda, hogy a törvény hatékonyságát és betarthatóságát globális figyelem fogja övezni.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.