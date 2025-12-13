Páratlan szilveszteri útra indul a világ legszebb luxusvonata

A La Dolce Vita Orient Express vadonatúj szilveszteri útvonala a „Whispers at Midnight” nevet kapta. A járat Rómából indul és a háromnapos útja során többek közt, Velencén és Toszkánán kalauzolja végig az utasokat. A luxusvonat december 30-án indul, és január 1-jén tér vissza Rómába.

Az Orient Express luxusvonat története már több mint egy évszázados múltra tekint vissza. A képen a La Dolce Vita Orient Express. Fotó: Northfoto

A szilveszteri útra a jegyek fejenként 11.280 euróba, azaz közel négy és fél millió forintba kerülnek, és többek közt tartalmaznak egy velencei hajókirándulást, a Michelin-csillagos séf által készített vacsorákat, és a kabinban felszolgált reggeliket, valamint belépőt a fedélzeten rendezett fényűző szilveszteri partira.

Az Orient Express luxusvonat története már több mint egy évszázados múltra tekint vissza: a Georges Nagelmacker által az 1800-as évek végén elindított első szerelvény elegáns kocsijait sokáig csak az uralkodócsaládok és a társadalmi elit tagjai engedhették meg maguknak. A vonatokat manapság a francia Accor vendéglátó csoport üzemelteti, de 2024-ben az Accor és az LVMH stratégiai partnerséget kötött, így a páratlan eleganciáról a Louis Vuitton márka mögött is álló konglomerátum utazási leányvállalata is kezeskedik.

A 2025 tavaszán elkészült La Dolce Vita Orient Express belső kialakítását a Dimorestudio tervezte, amely az 1960-as évek olasz Dolce Vita korszakából merítve ihletet. Az étteremben a három Michelin-csillaggal elismert séf, Heinz Beck által készített menükkel ötcsillagos étkezést kínálnak.

