Ezek az okostelefonok az idei év slágerei: cukorkaként kapkodják el őket

A Counterpoint Research globális készülékmodell-értékesítési statisztikái alapján a telefonvásárlók 20 százaléka a Samsung vagy az Apple okostelefonjait választotta 2025 harmadik negyedévében.
VG
2025.12.10, 11:49

A Counterpoint Research adatai szerint az iPhone 16 volt a világ legkelendőbb okostelefonja 2025 harmadik negyedévében. Négyszázalékos piaci részesedésével a modell már a harmadik egymást követő negyedévben vezeti az eladási listákat. Az Apple és a Samsung egyaránt öt-öt helyet szerzett a tíz legkelendőbb okostelefon listáján. Az 5G-s okostelefonok pedig először szerezték meg az első öt helyet, ami arra utal, hogy a technológia egyre inkább válik szabvánnyá és egyben kulcsfontosságú fogyasztói preferenciává a különböző régiókban.

2025-ben az iPhone 16 okostelefon vezeti az eladási listákat (illusztráció) Fotó: IDREES MOHAMMED / AFP
2025-ben az iPhone 16 okostelefon vezeti az eladási listákat (illusztráció) Fotó: Idrees Mohammed / AFP

Az Apple iPhone 16 volt a legkelendőbb okostelefon világszerte

Az iPhone 16 sikere ellenére az iPhone 16 Pro modellek eladásai a harmadik negyedévben meredek visszaesést mutattak, mivel a legnagyobb mértékben hozzájáruló piacokon, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kína, már több fogyasztó választotta helyettük az iPhone 17 sorozatot. Az iPhone 17 Pro Max az eladási listán a tizedik helyet szerezte meg, és 2025 szeptemberében a legkelendőbb modell volt a negyedév vége felé tapasztalható korlátozott elérhetőség ellenére is.

A Samsung – csakúgy, mint az Apple – öt helyet szerzett magának a listán, mindegyiket a Galaxy A sorozatból. Úgy tűnik, hogy a Galaxy modellek még mindig hatékonyan célozzák meg a különböző fogyasztói szegmenseket. A Galaxy A16 5G volt a negyedév legkelendőbb Android okostelefonja, míg a Samsung középkategóriás kínálata, a Galaxy A36 és A56 is növelte eladásait. Emellett a Galaxy A16 4G és a Galaxy A06 továbbra is kulcsfontosságú modell az olyan feltörekvő piacokon, mint Latin-Amerika, valamint a Közel-Kelet és Afrika.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

