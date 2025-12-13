Legközelebb a mesterséges intelligencia döntheti válságba a világgazdaságot
A tíz évvel ezelőtt még nonprofit szervezetként induló OpenAI mára szinte teljesen elveszítette a közhasznú jellegét. A cég értéke mostanra meghaladja az 500 milliárd dollárt, ezzel párhuzamosan azonban a kezdeti célok is megkérdőjeleződtek. Az OpenAI, amely egykor, állítólagosan még az emberiség előnyér" fejlesztett mesterségesintelligencia-modelleket, hamarosan akár az egész világgazdaságot romba döntheti.
Titkosítják az OpenAI gazdasági veszélyeit bizonyító kutatásokat
Az OpenAI már régóta publikál kutatásokat saját technológiájának potenciális veszélyeiről és gazdasági hatásairól. Most azonban kiderült, hogy a Sam Altman vezette vállalat egyre „óvatosabb” az olyan kutatások közzétételével kapcsolatban, miszerint a mesterséges intelligencia káros lehet a gazdaságra. A vélt cenzúra pedig olyan frusztrációt váltott ki a vállalatban, hogy a Wired forrásai szerint nemrégiben legalább két, a gazdasági kutatócsoportban dolgozó OpenAI-alkalmazott is felmondott. Az egyik, Tom Cunningham búcsúüzenetében azt írta, hogy a gazdasági kutatócsoport egyszerűen eltávolodott a valódi kutatásoktól, és ehelyett az OpenAI propagandaszervezeteként viselkedik.
A lemondott kutatók szerint a cég egyszerűen eltitkolja az igazságot, és nem engedi, hogy az OpenAI gazdasági veszélyeit bemutató tanulmányok napvilágra kerüljenek.
Az OpenAI gazdasági kutatásait jelenleg Aaron Chatterji felügyeli. A Chatterji vezette csoport idén szeptemberben kiadott jelentése szerint a ChatGPT tömeges használata, a termelékenység növelésével gazdasági értéket teremt, a már-már gyanúsan optimista tanulmány eredményei azonban az előbbiek tükrében erősen megkérdőjelezhetők.
A „cenzúra” alátámasztja az OpenAI eltávolodását nonprofit és látszólag altruista gyökereitől
A nonprofit szervezet, amelyet 2015. december 11-én Elon Musk és néhány techie, illetve techie beállítottságú üzletember úgymond az emberiség szolgálatában alapított, mára profitorientált magánvállalkozás lett. Az OpenAI meghatározó szerepét jól jelzi, hogy olyan tech cégeket tudhat a partnerei körében, mint a Microsoft, az Oracle, az Nvidia és az Amazon, és az OpenAI idén várható húszmilliárd dolláros árbevétele 2030-ra már több száz milliárd dollárra hízhat. Tehát a cégnek szó szerint milliárdnyi oka van arra, hogy miért ne akarna olyan eredményeket nyilvánosságra hozni, amelyek megingatják a közvélemény amúgy is ingatag hitét a mesterséges intelligenciában.
