Horrorfilmbe illő robotkutyát fejlesztettek Japánban – és ez még csak a kezdet

Bár akadnak kétségek az eszközzel kapcsolatban, ennek ellenére már számos gyártó robotkutyája vásárolható meg kereskedelmi forgalomban. Egy Japánban most kifejlesztett robotkutya azonban nagy valószínűséggel nem lesz a vásárlók kedvence, tekintve, hogy a külseje kifejezetten ijesztő.
VG
2025.12.18, 06:00

A Tokiói Tudományos Intézet laboratóriumának legújabb projektjében azt kutatják, hogyan lehetne a mostaniaknál “élőbb” robotokat alkotni, amelyek túlmutatnak a gépies működésen. A Suzumori Endo Lab munkatársai által készített robotkutya különleges, de egyben ijesztő külseje is ezt a célt szolgálja.

Az izmokig lecsupaszított robotkutya minden egyes mozdulata jól látható

A japán kutatók az elkészített, új robotkutya segítségével a valódi élőlények testi felépítését imitálják és tanulmányozzák, annak érdekében, hogy a jövőben minél élethűbben mozgó és realisztikusnak ható gépeket építhessenek – írja a robotics.mech beszámolója nyomán a Rakéta.

A robotkutyára a realisztikus hatás kedvéért még egy műanyagból készült koponyát is felszereltek, és egy vázra helyezték, ami segíti a haladásban. A robot szerkezete az úgynevezett McKibben izmokból áll - ezek olyan mesterséges izmok, amelyek pneumatikus módon működnek, és többé-kevésbé hűen utánozzák a biológiai izomrendszert.

A robotkutyákat már tömegével használják az amerikaiak

A tengerentúli hatóságok már jelentős számban alkalmazzák egy amerikai cég, a Boston Dynamics Inc. négylábú robotját, a Spotot. A Bloomberg számolt be róla nemrégiben, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában már több mint 60 robbanószerkezet-elhárító és SWAT egység használja a Spot robotkutyát. A gyártó szerint világszerte pedig körülbelül 2000 Spot egység van működésben. Mindezt annak ellenére, hogy a Spot robotebe nem olcsó mutatvány: egy németjuhász méretű példány 100 ezer dollárba (33 millió forint) kerül.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

