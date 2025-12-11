Deviza
EUR/HUF383 +0.08% USD/HUF326.05 -0.29% GBP/HUF437.64 -0.04% CHF/HUF410.17 +0.29% PLN/HUF90.65 +0.08% RON/HUF75.24 +0.12% CZK/HUF15.82 +0.19% EUR/HUF383 +0.08% USD/HUF326.05 -0.29% GBP/HUF437.64 -0.04% CHF/HUF410.17 +0.29% PLN/HUF90.65 +0.08% RON/HUF75.24 +0.12% CZK/HUF15.82 +0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,200.73 +0.58% MTELEKOM1,736 -1.61% MOL2,954 +0.95% OTP34,250 +1.61% RICHTER9,640 -1.09% OPUS553 +1.63% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,380 +0.37% BUMIX10,076.14 -0.91% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,408.87 +0.75% BUX109,200.73 +0.58% MTELEKOM1,736 -1.61% MOL2,954 +0.95% OTP34,250 +1.61% RICHTER9,640 -1.09% OPUS553 +1.63% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS151 +0.66% WABERERS5,380 +0.37% BUMIX10,076.14 -0.91% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,408.87 +0.75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus vendéglátás
tömegturizmus
turizmusfejlesztés

Mutatjuk a 2025-ös esztendő leglátogatottabb városait – szó szerint ellepték a turisták a településeket

Az Euromonitor International minden évben összeállítja a világ 100 legjobb városának listáját, olyan kritériumok alapján, mint a turisztikai infrastruktúra, a fenntarthatóság és a gazdasági növekedés. Ugyanakkor a világ egyik legnagyobb piackutató cége idén azt is elárulta, hogy melyek voltak a turisták által leglátogatottabb települések. Mutatjuk a városokat, ahová az emberek szó szerint tömegesen özönlöttek 2025-ben.
VG
2025.12.11, 16:21

Még a geopolitikai bizonytalanságok közepette is töretlenül szárnyalt idén a turizmus. Jól mutatja ezt az is, hogy az Euromonitor adatai szerint a világ 100 legjobb városába érkező turisták száma 2025-ben, a tavalyi évhez képest 8%-kal, 702 millió főre emelkedett.

Bangkok, Thaiföld – A városba 2025-ben csak úgy özönlöttek a turisták. Fotó: Dukas / Universal Images Group Editorial
Bangkok, Thaiföld – A városba 2025-ben csak úgy özönlöttek a turisták. Fotó: Dukas / Universal Images Group Editorial

Az ázsiai-csendes-óceáni térség töretlenül vezet a beutazó turisták számában

Párizs már ötödik éve a világ legvonzóbb városa, amit turisztikai infrastruktúrája, kulturális nevezetességei és olyan nagy horderejű eseményei is támogatnak, mint a PSG Bajnokok Ligája-győzelem. Ugyanakkor, hiába lett Párizs – az Euromonitor statisztikái szerint – idén is a turisták legnagyobb kedvence, az ide utazók számát tekintve csak a kilencedik helyet érte el a leglátogatottabb városok listáján. Nem úgy mint Bangkok, ami annak ellenére, hogy a legjobb városok rangsorának az első 10 helyezettjébe sem került be, mégis a legtöbb turistát vonzotta 2025-ben. 

A thai főváros, amely híres éjszakai életéről, utcai ételeiről és virágzó szállodaiparáról, szó szerint tömegével vonzza a világ minden tájáról érkező utazókat. Az olyan látványosságok, mint a Charoen Nakhon út, amelyet idén a világ egyik legmenőbb utcájának választottak, és a „Fehér Lótusz-effektus”, pedig csak tovább növelték Bangkok nemzetközi vonzerejét.

A látogatók számát tekintve a történelmi városok is jól teljesítettek, ugyanakkor közülük többen mára már átalakították a turisztikai stratégiáikat, és a beutazók mennyisége helyett inkább a hosszabb tartózkodásra, a magasabb költekezésre és a helyi kultúrával való felelősségteljesebb együttműködésre fókuszálnak. Sőt, a manapság egyre növekvő biztonsági aggodalmak, és a túlturizmus számos országot, köztük az Egyesült Királyságot, az Egyesült Államokat, az EU-t és Japánt is arra késztettek, hogy felülvizsgálják a belépési díjakat, és felgyorsítsák az elektronikus vízumrendszerek bevezetését.

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa a káprázatos képeket a turisták által 2025-ben leglátogatottabb tíz városról!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu