A légitársaságok bizniszosztályát idézik Európa új éjszakai luxusbuszai

Az új éjszakai buszhálózat útvonalai egyelőre Európa néhány kulcsfontosságú turisztikai célpontját kötik össze – számolt be az Euronews. A Twiliner hálókocsis buszai novemberben kezdték meg útjukat, megállókat tartva Svájcban, Luxemburgban, Belgiumban, Hollandiában és Spanyolországban.

A Twiliner luxusbuszai 2028-ra 25 európai várost kötnek majd össze (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

A Twiliner luxusbuszainak fedélzetén a repülőgépek bizniszosztályán megszokott szolgáltatásokat kínálják az utazók számára

A luxusbuszokon elhelyezett 21 széket a repülőgépek bizniszosztályán található ülések mintájára tervezték, és egy gombnyomással teljes értékű fekhellyé alakíthatók. Emellett párna, takaró, olvasólámpa, konnektorok, wifi és saját tárolórekesz is várja az utasokat. Az emeletes buszok alsó szintjén az utasok tágas fürdőszobában és öltözőben készülődhetnek lefekvéshez, habár zuhanyzók nem állnak rendelkezésre.

Szintén ezen a szinten található a büfé, ahol frissítők és snackek is vásárolhatók, a kávét és a vizet pedig ingyenesen kínálják az utasoknak. Ráadásul a járművek sokkal fenntarthatóbbak a repülőgépeknél, mert HVO-bioüzemanyaggal működnek. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon út során a buszok 85 százalékkal kevesebb káros anyagot bocsátanak ki, mint a repülők.

Az árak körülbelül 180 eurótól (68 ezer forint) kezdődnek egy útra, és a Twiliner célja, hogy 2028-ra már 25 európai várost kössön össze.

