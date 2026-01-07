Városok, ahol 2026-ban még drágább lesz turistának lenni

Az idegenforgalmi adót először 2012-ben vezették be a spanyolországi Katalóniában, és azóta egyre gyakoribb kiegészítője a szállásszámláknak, még a népszerű turisztikai üdülőhelyeken kívül is – számolt be az Express. Vannak azonban olyan városok, amelyek jövőre jókora emelésekkel igyekeznek visszaszorítani a turistaáradatot. Mutatjuk, hogy az új vagy épp megemelt adók miatt mely városokban lesz drágább a pihenés 2026-ban.

Turisták áradata egy francia városkában. A túlturizmus ellen számos város új vagy megemelt adókkal védekezik 2026-ban / Fotó: John Ceulemans / Shutterstock

Ezeken a helyeken kell 2026-tól többet fizetniük az utazóknak

A szállodaipar kifogásai ellenére a román kormány nemrégiben jóváhagyta a bukaresti látogatókra kivetett adó terveit. Az új turisztikai adó éjszakánként 10 román lej lesz, ami körülbelül 750 forint, és a tisztviselők szerint részben Bukarest turisztikai célpontként való népszerűsítésére fogják felhasználni. A pluszdíjat a szállásadó vagy az online foglalási platform, például az Airbnb szedi be a 2026-ban és azt követően lebonyolított összes foglalás után.

2026-tól az angol városok és települések polgármesterei is új hatásköröket kaptak arra, hogy turisztikai adókat vessenek ki. Bár a londoni turistaadó bevezetéséről egyelőre még dönteniük kell a képviselőknek, a skóciai Edinburgh-ban már biztos, hogy a turistáknak számolniuk kell az új teherrel – írta a Drive. A díj mértéke a szállásdíj 5 százaléka lesz július 24-től.

Thaiföld már évek óta tervezi az idegenforgalmi adó bevezetését, amely végül 2026 közepén lép hatályba. A díj 300 baht lesz, ami alig több, mint 3150 forint a légi úton érkező utasok számára, ha pedig tengeri úton érkeznek, akkor 150 baht a „belépő” (megközelítőleg 1575 forint).

Los Angeles nemrégiben emelte meg jelentősen az idegenforgalmi adót, ami a 2026-ban érkezők szállásköltségeinek mintegy 15,5 százaléka. Ez azt jelenti, hogy ha az utazó egy olyan hotelben száll meg, amelynek ára 280 dollár éjszakánként (körülbelül 92 ezer forint), akkor az adó éjszakánként 32 dollár, vagy egy hétre vetítve 225 dollár (körülbelül 74 ezer forint) többletet jelent a számláján.

A tradicionális japán város, Kiotó 2026. március 1-jétől emeli fel az idegenforgalmi adókat, hogy forrásokat gyűjtsön egyedi örökségének megőrzésére. A luxushotelekben éjszakánként akár 10 ezer jent (kb. 20 ezer forintot) is felszámolhatnak, míg a legalacsonyabb kategóriájú szállásoknál az idegenforgalmi adó kb. 441 forintnak megfelelő összeg lesz majd.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.



