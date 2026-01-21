Megállíthatatlan az arany: az elemzők szerint hamarosan 5000 dollár felett járhat majd unciánként

Az első számú nemesfém szárnyalása megállíthatatlan: a tavalyi parádés éve után erős lendülettel lépett be 2026-ba is. Az arany iránti keresletet a bizonytalan geopolitikai helyzet táplálja a leginkább.

Az elemzők szerint az arany ralija 2026-ban is folytatódhat / Fotó: Shutterstock

2026-ban is megállíthatatlan lehet az arany

Az arany árfolyama már 2025-ben is az egekbe szökött, de a grönlandi konfliktus úgy tűnik, csak még tovább taszít rajta. A nemesfém tavaly, 1979 óta a legjobb éves teljesítményét érte el, amit az amerikai kamatlábak csökkenése, a központi bankok folyamatos vásárlásai és a Washington által előidézett geopolitikai zavarok egyaránt támogattak. Az elemzők szerint pedig az arany ralija 2026-ban is folytatódhat – számolt be róla a CNBC.

A London Bullion Market Association által megkérdezett elemzők arra számítanak, hogy az unciánkénti ár idén akár 5000 dollár fölé is mehet, de a Goldman Sachs is megerősítette az optimista álláspontot. Daan Struyven, a Goldman Sachs globális árupiaci kutatási részlegének társvezetője az arany árát az év végére 4900 dollárra prognosztizálta. Míg Nicky Shiels, az MKS PAMP fémstratégiai vezetője arra számít, hogy az arany ára idén eléri az 5400 dollárt. Sőt, Julia Du, az ICBC Standard Bank vezető árupiaci stratégája szerint az arany ára akár 7150 dollárig is felmehet.

Jól látható, hogy a geopolitikai feszültségek közepette a biztonságos menedéknek számító eszközök – élükön az arannyal – pozitív lendületet vesznek. Ráadásul az elmúlt időszak megmutatta, hogy egy-egy konfliktus eszkalációja új történelmi csúcsok felé lökheti az árfolyamot, míg a feszültségek enyhülésekor gyors profitrealizálás következhet.

