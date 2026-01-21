Deviza
EUR/HUF385,65 +0,15% USD/HUF328,95 +0,2% GBP/HUF441,31 0% CHF/HUF416,32 +0,12% PLN/HUF91,25 +0,11% RON/HUF75,64 +0,05% CZK/HUF15,83 +0,02% EUR/HUF385,65 +0,15% USD/HUF328,95 +0,2% GBP/HUF441,31 0% CHF/HUF416,32 +0,12% PLN/HUF91,25 +0,11% RON/HUF75,64 +0,05% CZK/HUF15,83 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 473,79 -0,67% MTELEKOM1 908 -1,05% MOL3 570 -0,62% OTP37 650 -0,58% RICHTER10 130 -1,18% OPUS552 +0,36% ANY7 700 -1,56% AUTOWALLIS155 +1,29% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 261,41 -0,18% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 540,54 -0,8% BUX120 473,79 -0,67% MTELEKOM1 908 -1,05% MOL3 570 -0,62% OTP37 650 -0,58% RICHTER10 130 -1,18% OPUS552 +0,36% ANY7 700 -1,56% AUTOWALLIS155 +1,29% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 261,41 -0,18% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 540,54 -0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
arany
nemesfém árfolyam
nemesfémpiac

Megállíthatatlan az arany: az elemzők szerint hamarosan 5000 dollár felett járhat majd unciánként

Szerdán újabb rekordot döntött, unciánként 4800 dollár fölé emelkedett az arany ára. A befektetők egyöntetűen a sárga fémben látják a biztonságos menedéket, és bár nem teljes a konszenzus arról, hogy még meddig emelkedhet az arany ára, mindenesetre az előrejelzések egyre optimistábbak.
VG
2026.01.21, 12:42
Frissítve: 2026.01.21, 12:50

Az első számú nemesfém szárnyalása megállíthatatlan: a tavalyi parádés éve után erős lendülettel lépett be 2026-ba is. Az arany iránti keresletet a bizonytalan geopolitikai helyzet táplálja a leginkább.

Az elemzők szerint az arany rally-ja 2026-ban is folytatódhat. Fotó: Shutterstock
Az elemzők szerint az arany ralija 2026-ban is folytatódhat / Fotó: Shutterstock

2026-ban is megállíthatatlan lehet az arany

Az arany árfolyama már 2025-ben is az egekbe szökött, de a grönlandi konfliktus úgy tűnik, csak még tovább taszít rajta. A nemesfém tavaly, 1979 óta a legjobb éves teljesítményét érte el, amit az amerikai kamatlábak csökkenése, a központi bankok folyamatos vásárlásai és a Washington által előidézett geopolitikai zavarok egyaránt támogattak. Az elemzők szerint pedig az arany ralija 2026-ban is folytatódhat – számolt be róla a CNBC

A London Bullion Market Association által megkérdezett elemzők arra számítanak, hogy az unciánkénti ár idén akár 5000 dollár fölé is mehet, de a Goldman Sachs is megerősítette az optimista álláspontot. Daan Struyven, a Goldman Sachs globális árupiaci kutatási részlegének társvezetője az arany árát az év végére 4900 dollárra prognosztizálta. Míg Nicky Shiels, az MKS PAMP fémstratégiai vezetője arra számít, hogy az arany ára idén eléri az 5400 dollárt. Sőt, Julia Du, az ICBC Standard Bank vezető árupiaci stratégája szerint az arany ára akár 7150 dollárig is felmehet.

Jól látható, hogy a geopolitikai feszültségek közepette a biztonságos menedéknek számító eszközök – élükön az arannyal – pozitív lendületet vesznek. Ráadásul az elmúlt időszak megmutatta, hogy egy-egy konfliktus eszkalációja új történelmi csúcsok felé lökheti az árfolyamot, míg a feszültségek enyhülésekor gyors profitrealizálás következhet.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu