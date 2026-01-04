Deviza
EUR/HUF384,32 +0,23% USD/HUF327,87 +0,26% GBP/HUF441,5 +0,26% CHF/HUF413,91 +0,25% PLN/HUF91,27 +0,26% RON/HUF75,51 +0,27% CZK/HUF15,9 +0,21% EUR/HUF384,32 +0,23% USD/HUF327,87 +0,26% GBP/HUF441,5 +0,26% CHF/HUF413,91 +0,25% PLN/HUF91,27 +0,26% RON/HUF75,51 +0,27% CZK/HUF15,9 +0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Afrika
világgazdaság
Egyenlítői Guinea

Gondolt egyet a kétmilliós ország: új fővárost hoz létre az elnöke, az eddigi már nem jó – hatalmas építkezés kezdődhet

Afrika egyik legzártabb és legkülönlegesebb politikai rendszerében született döntés kavarta fel a kedélyeket a hétvégén. Egyenlítői-Guinea vezetése egyetlen rendelettel rajzolta át az ország közigazgatási térképét, és új fővárost jelölt ki egy eddig kevéssé ismert város számára. A lépést hivatalosan fejlesztési és szervezési szempontokkal indokolták, ám a döntés gazdasági következményei csak később válnak igazán láthatóvá.
Ballagó Dániel
2026.01.04, 18:45
Frissítve: 2026.01.04, 18:56

Egy tollvonással új fővárost jelölt ki Egyenlítői-Guineában Teodoro Obiang Nguema Mbasogo elnök: a Bioko szigetén fekvő Malabo helyett a kontinentális országrészben, erdős területen álló Ciudad de la Paz lett az ország közigazgatási központja. A hétvégén kiadott elnöki rendelet szerint a lépést decentralizációs szándékokkal és hosszabb távú városfejlesztési megfontolásokkal indokolták.

Főváros: ez itt az elnöki rezidencia, illetve.... Fotó: Mehlauge - eigenes Archiv, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24466894

Amikor a növekedés már teher

A hivatalos érvelés szerint Malabo, valamint a szárazföldi rész legnagyobb városa, Bata az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, ám a gyors bővülés egyre komolyabb feszültségeket okozott. A rendelet szerint a problémák több területen jelentkeztek:

  • megnehezült a várostervezés és a szabályozás,
  • túlterhelődtek az alapvető közszolgáltatások,
  • nőtt a regionális egyenlőtlenség,
  • a közlekedési és távközlési hálózatok kapacitáshatáraikhoz értek.

Ciudad de la Paz mint „üres lap"

Az indoklás szerint Ciudad de la Paz ezzel szemben ideális terepet kínál egy modern közigazgatási központ kialakítására.

A térség lehetőséget ad a tervezett városbővítésre, valamint arra, hogy a kormányzati intézmények egy korszerű, a jövő igényeihez igazított infrastruktúrába költözzenek.

A helyi média beszámolói alapján mintegy egy évre lesz szükség ahhoz, hogy az összes államigazgatási szerv áttegye székhelyét az új fővárosba.

Gazdasági ígéretek és kockázatok

Gazdasági szempontból a fővárosáthelyezés jelentős beruházásokat vetít előre.

Az építkezések és az infrastruktúra-fejlesztések munkahelyeket teremthetnek, miközben hosszabb távon átrendezhetik az országon belüli gazdasági súlypontokat.

Ugyanakkor a projekt komoly költségekkel jár, és kérdéses, hogy a viszonylag kis lakosságú ország mennyire tudja fenntarthatóan finanszírozni egy új adminisztratív központ kiépítését és működtetését.

Új főváros, változatlan hatalom

A 83 éves Teodoro Obiang Nguema Mbasogo immár 47 éve irányítja az országot: 1979-ben államcsínnyel döntötte meg saját nagybátyját, a független Egyenlítői-Guinea első elnökét. Az új főváros kijelölése így nemcsak városfejlesztési és gazdasági kérdés, hanem egy évtizedek óta változatlan politikai rendszer egyik legjelentősebb lépése is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu