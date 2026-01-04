Gondolt egyet a kétmilliós ország: új fővárost hoz létre az elnöke, az eddigi már nem jó – hatalmas építkezés kezdődhet
Egy tollvonással új fővárost jelölt ki Egyenlítői-Guineában Teodoro Obiang Nguema Mbasogo elnök: a Bioko szigetén fekvő Malabo helyett a kontinentális országrészben, erdős területen álló Ciudad de la Paz lett az ország közigazgatási központja. A hétvégén kiadott elnöki rendelet szerint a lépést decentralizációs szándékokkal és hosszabb távú városfejlesztési megfontolásokkal indokolták.
Amikor a növekedés már teher
A hivatalos érvelés szerint Malabo, valamint a szárazföldi rész legnagyobb városa, Bata az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, ám a gyors bővülés egyre komolyabb feszültségeket okozott. A rendelet szerint a problémák több területen jelentkeztek:
- megnehezült a várostervezés és a szabályozás,
- túlterhelődtek az alapvető közszolgáltatások,
- nőtt a regionális egyenlőtlenség,
- a közlekedési és távközlési hálózatok kapacitáshatáraikhoz értek.
Ciudad de la Paz mint „üres lap"
Az indoklás szerint Ciudad de la Paz ezzel szemben ideális terepet kínál egy modern közigazgatási központ kialakítására.
A térség lehetőséget ad a tervezett városbővítésre, valamint arra, hogy a kormányzati intézmények egy korszerű, a jövő igényeihez igazított infrastruktúrába költözzenek.
A helyi média beszámolói alapján mintegy egy évre lesz szükség ahhoz, hogy az összes államigazgatási szerv áttegye székhelyét az új fővárosba.
Gazdasági ígéretek és kockázatok
Gazdasági szempontból a fővárosáthelyezés jelentős beruházásokat vetít előre.
Az építkezések és az infrastruktúra-fejlesztések munkahelyeket teremthetnek, miközben hosszabb távon átrendezhetik az országon belüli gazdasági súlypontokat.
Ugyanakkor a projekt komoly költségekkel jár, és kérdéses, hogy a viszonylag kis lakosságú ország mennyire tudja fenntarthatóan finanszírozni egy új adminisztratív központ kiépítését és működtetését.
Új főváros, változatlan hatalom
A 83 éves Teodoro Obiang Nguema Mbasogo immár 47 éve irányítja az országot: 1979-ben államcsínnyel döntötte meg saját nagybátyját, a független Egyenlítői-Guinea első elnökét. Az új főváros kijelölése így nemcsak városfejlesztési és gazdasági kérdés, hanem egy évtizedek óta változatlan politikai rendszer egyik legjelentősebb lépése is.