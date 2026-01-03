Deviza
EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0% EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
hotel
Spanyolország

Így spórolhat a szálláson, ha Ibizára megy: elképesztő akciót hirdetett meg egy hotel

Ibiza az egyik legnépszerűbb, de egyben a legdrágább bulisziget is. Most azonban egy különös lehetőség kínálkozik, amellyel akár a teljes szállásköltség megspórolható.
VG
2026.01.03, 20:05

Ibiza évről évre milliószámra vonzza a partikedvelőket. Népszerűsége azonban borsos árcédulával jár, különösen a főszezonban, amikor a hatalmas éjszakai klubok megnyitják kapuikat. A Paradiso Ibiza Art Hotel azonban különös akciót hirdetett meg: ingyenes szobát ajánlanak a Zero Suite lakosztályukban. A felhívásra bárki jelentkezhet, van azonban egy apró részlet, ami miatt valószínűleg csak kevesen fogják igazán élvezni az ott-tartózkodást.

Ibiza az egyik legnépszerűbb, de egyben a legdrágább bulisziget is. Fotó: 123RF
Ibiza az egyik legnépszerűbb, de egyben a legdrágább bulisziget is / Fotó: 123RF

Üvegfalú szobában kínálják az ingyenes ibizai éjszakát

A Paradiso Ibiza Art Hotelben egy éjszaka 86 fontba (közel 38 ezer forintba) kerül az előszezonban, és 300 fontba (132 ezer forintba) a főszezonban. Ezt figyelembe véve tehát jelentős összeget megspórolhat az, aki bevállalja az ingyenes szobát. A Zero Suite viszont csak azoknak való, akik nem vágynak a privát szférára, tekintve, hogy a lakosztály falai tetőtől talpig üvegből vannak – számolt be róla az Express.

image

A szobában egy franciaágy, asztal székekkel, műalkotások, valamint egy WC és egy zuhanyzó is található. Habár a fürdőszobai részleg elsötétített, a többi helyiségbe azonban bárki bepillanthat, tekintve, hogy a Zero Suit a szálloda halljában kapott helyet. Sőt a jelentkezőknek még egy beleegyező nyilatkozatot is alá kell aláírniuk, miszerint a kíváncsi vendégek fotókat és videót is készíthetnek róluk. A tartózkodás a szobában egy éjszakára van korlátozva, de hátrányai ellenére elképesztően népszerű. 

A kampány 2018-as indulása óta gyakorlatilag folyamatosan foglalt.

A helyet a DJ-szetektől kezdve a podcastfelvételeken át mindenre használták már, és sok influencer is töltött már el itt egy-egy éjszakát. A bátor jelentkezők a hotel weboldalán ismerhetik meg a különös nyaralás további feltételeit. A világ bulifővárosáról pedig az Origo oldalára kattintva olvashat meglepő részleteket.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu