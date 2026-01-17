Lenyűgöző és méregdrága új otthonok – képeken a hírességek legdrágább ingatlanügyletei tavalyról

Mozgalmas évet zártak a hírességek az ingatlanpiacon. Az alábbi fotókon a tavalyi évben vásárolt, lélegzetelállító ingatlanokat mutatjuk.

Képeken Paris Hilton, Robbie Williams és más hírességek által vásárolt ingatlanok

Mark Wahlberg 37 millió dollárért vásárolt egy hatalmas dél-floridai birtokot:

A Palazzo di Lago néven ismert, Aldo Stark által tervezett kúria közel egy hektáros területen fekszik, többek közt egy hatalmas medencével és egy kivilágított teniszpályával felszerelve.

Robbie Williams Dél-Floridában vett 40 millió dollárért egy vízparti ingatlant:

A brit popsztár hattagú családjával költözött Floridába, miután 75 millió dollárért eladta Beverly Hills-i kastélyát Drake-nek. Az énekes új okosotthona egy saját félszigeten fekszik. A hét hálószobás ingatlan a mindennapi kényelmet a teljes körű szórakozással ötvözi, tekintve, hogy mozival, edzőteremmel, masszázsszalonnal, bárral és borospincével is el van látva.

Jeff Bezos ingatlantörténelmet írt a Washington államban lévő a Hunts Point-i birtokának 63 millió dollárért való eladásával:

A vízparti villa lett ugyanis az állam legdrágábban értékesített ingatlanja. A 2019-ben 37,5 millió dollárért vásárolt kúria jelentős nyereséget hozott az Amazon alapítójának. A Jim Olson által tervezett modern, betonból és üvegből készült rezidencia több mint egy hektáron fekszik a Washington-tó partján, a hatalmas dokkja pedig hajók – és hidroplánok – számára is alkalmas. Az eladásra akkor kerül sor, amikor Bezos hatalmas pénzeket fektet be Dél-Floridába, ahol eddig már több mint 200 millió dollárt költött egy komplexum felépítésére az Indian Creek-szigeten.

Paris Hilton 63,1 millió dolláros vásárlásával került újra a címlapokra:

A különc örökösnő Marky Mark egykori megakastélyát szerezte meg Los Angeles egyik legbiztonságosabban őrzött enklávéjában. A Richard Landry által tervezett komplexum egy háznak álcázott magánüdülőhelyre hasonlít, amelyben többek között golfpálya, tágas medence, gördeszkapark és egy vendégház is helyet kapott.