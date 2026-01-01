Deviza
Extrém intézkedéssel ösztönzi családalapításra a fiatalokat a kínai kormány

A világ második legnagyobb gazdasága, Kína – amely, pontosan tíz éve számolt le az egykepolitikával – most minden eszközzel növelné a születési rátát.
VG
2026.01.01, 16:09

A világ második legnagyobb gazdasága nehezen boldogul a demográfiai kihívásokkal, ezért nemzeti szinten megfogalmazott céllá vált a születésszám növelése. Az elöregedő népességgel és a pangó gazdasággal szembesülve Peking keményen próbálja ösztönözni a fiatal kínaiakat a házasságkötésre, a párokat pedig a gyermekvállalásra – számolt be róla a BBC. A kínai kormány legújabb intézkedéseként ezért január 1-jétől jelentősen megemelte a fogamzásgátló termékek áfakulcsát, míg a gyermekgondozási szolgáltatásokat ÁFA-mentessé tette.

A születésszám növekedését várja Kína az új intézkedésektől (illusztráció) Fotó: Unsplash
2023 óta már nem Kína a világ legnépesebb országa

Idén lesz 10 éve, hogy Kína eltörölte a hírhedt „egygyermekes” politikáját, miután a kormány felismerte, hogy a csökkenő születési arány veszélyezteti a világ második legnagyobb gazdaságának növekedését. De a mérföldkőnek számító változás eddig még nem tudta fellendíteni a népességnövekedést, annak dacára sem, hogy  a helyi hatóságok az elmúlt években számos más intézkedést is bevezettek, hogy a párok gyermekvállalását ösztönözzék – az adókedvezményektől kezdve a meghosszabbított szülési szabadságig.

A január 1-jétől a fogamzásgátlókra – beleértve az óvszereket, valamint a fogamzásgátló eszközöket is – kivetett adó azonban széleskörű aggodalmat keltett a lakosságban a nem kívánt terhességek és a HIV-fertőzés veszélye miatt. A döntés kritikusai rámutattak, hogy a kínai fiataloknak sokkal több kell, mint a "drága óvszerek", hogy rávegyék őket a gyermekvállalásra, utalva a pekingi YuWa Népességkutató Intézet 2024-es jelentésére, amely szerint Kína az egyik legdrágább ország a gyermeknevelés szempontjából. A kutatás kiemelte a magas tanulmányi költségeket, de a gazdasági lassulást is, amelyet részben a megtakarításokat sújtó ingatlanválság okozott, bizonytalanná téve a családokat, és különösen a fiatalokat a jövőjükkel kapcsolatban.

Amennyiben a kínai kormány intézkedéseit nem kíséri siker, úgy a világ legnépesebb országa címet 2023-ban Indiával szemben elvesztő nagyhatalom lakossága az ENSZ demográfiai modellje szerint 2050-re 1,3 milliárd főre, 2100-ra pedig 800 millió fő alá apadhat.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

