Ez ám a portfólió! Képeken Cristiano Ronaldo káprázatos luxusingatlanjai

Ami a globális ikonokat illeti, kevesen tudják felvenni a versenyt Cristiano Ronaldóval – nemcsak rekordokat döntő futballkarrierje, hanem az életmódja, vagyona és a pályán kívüli befolyása miatt is. A legendás portugál csatár becsült nettó vagyona 1,4 milliárd font (624 milliárd forint), az Instagram legkövetettebb személyeként pedig több mint 660 millió rajongóval rendelkezik. Ronaldo híres fényűző életmódjáról, amely magában foglalja a luxusdivatmárkák viselését, a legritkább autók vezetését és a lenyűgöző ingatlanok birtoklását is.

Cristiano Ronaldo híres fényűző életmódjáról Fotó: Rui Silva

Képeken Cristiano Ronaldo hihetetlen ingatlanportfóliója

Cascaisi megakastély – 30 millió font (13,4 milliárd forint)

A hírek szerint a Lisszabontól 30 kilométerre, egy exkluzív üdülőhelyen megbúvó birtok lesz az ötszörös Aranylabda-győztes fő rezidenciája, miután szögre akasztja a cipőjét. A hatalmas, nyolc hálószobás ingatlanon három év után a napokban fejeződtek be az átalakítási munkálatok. Az exkluzív Quinta da Marinha kerületben található ház Ronaldo családi otthonaként szolgál majd, miután befejezi játékos-pályafutását. A kúria a Daily Express szerint Portugália egyik legdrágább magánrezidenciája.

Hétemeletes madeirai komplexum – 7 millió font (3,1 milliárd forint)

Ronaldo még 2015-ben nem nyilvános összegért vásárolt egy kastélyt Funchalban, a sziget fővárosában, és négy év alatt, 7 millió fontért hétemeletes luxuslakóházzá alakította át a romos ingatlant.

Marbellai nyaraló – 1,2 millió font (535 millió forint)

2019 nyarán vásárolta a spanyol luxusingatlant 1,2 millió fontért. A Costa del Solon található villa házimozival, LED-es világítású kocsifelhajtóval és végtelenített medencével is fel van felszerelve.

Magánsziget – 7 millió font (3,1 milliárd forint)

Az ötszörös aranylabdás klasszis nem aprózta el az idei karácsonyi ajándékot, biztosra ment, hogy lenyűgözze menyasszonyát, Georgina Rodríguezt. Ronaldo ugyanis két luxusvillát vett egy magánszigeten, amely csak hajóval vagy hidroplánnal közelíthető meg. Az ingatlanok Szaúd-Arábia partjaitól 26 kilométerre, a Vörös-tenger közepén, Nujuma exkluzív szigetén találhatók. Becsült értékük darabonként 3,5 millió font, és úgy tervezték őket, hogy gyűrű formájában helyezkedjenek el a tenger felett. A villákat a neves brit építész, Lord Norman Foster álmodta meg.

A futballsztár további ingatlanjait az Origo oldalára kattintva láthatja.