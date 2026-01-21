Kérdéses, hogy mi lesz a sorsa az 1,5 milliárd dolláros Valentino Garavani-örökségnek
A világhírű olasz divattervező 2008-ban vonult vissza, de neve és öröksége továbbra is meghatározó maradt. A saját nevét viselő divatház alapítójaként Valentino Garavani a haute couture csúcsaira jutott – írja a Reuters. Az általa megalkotott stílus pedig a luxus, az elegancia és az időtlen nőiesség szimbólumává lett.
Valentino hamar a hírességek kedvence lett
Garavani 1932. május 11-én született az észak-olaszországi Voghera városában. Édesanyja a híres olasz filmsztárról, Rudolph Valentinóról nevezte el. Már fiatalkorától lenyűgözte a divat, ezért Párizsba ment, hogy az École des Beaux-Arts-ban és a Chambre Syndicale de la Couture Parisienne-ben tanuljon. Tanulmányai után gyakornok lett a Jacques Fathnál, a Balenciagánál és a Jean Desses-nél.
1959-ben, 27 évesen visszatért Rómába, ahol bemutatta első kollekcióját. 1960-ban találkozott Giancarlo Giammettivel, aki üzleti és magánéleti partnere lett. Még ugyanebben az évben megalapították a híressé vált divatházat, a Maison Valentinót. A tervező a feltűnő ruháiról volt ismert, és előszeretettel használta az élénk színeket: köztük a pirosat, amelyből az egyik árnyalat a „Valentino-vörös” néven vált ismertté. Valentino híres piros ruhái közül az első, az 1959-es tavaszi-nyári kollekcióban bemutatott „La Fiesta” egy pánt nélküli, középhosszú, élénkpiros tüllruha volt, amely gyorsan a márka védjegyévé vált. Ettől kezdve minden Valentino-kollekcióban szerepelt egy piros ruha.
Az alábbi képen a Valentino eredeti „La Fiesta” dizájnját Jennifer Aniston viseli:
A divattervező hamarosan a hírességek kedvence lett. 1961-ben Elizabeth Taylor viselt egy fehér Valentino haute couture ruhát a Spartacus premierjén. De korai sikerei közé tartozik az a krémszínű csipkés menyasszonyi ruha is, amelyet Jacqueline Kennedy egykori first lady vett fel az Aristotle Onassis üzletmágnással kötött házasságakor 1968-ban.
A divattervező a hetvenes években már ismert közéleti személyiséggé volt, ideje nagy részét New Yorkban töltötte, portréját pedig még Andy Warhol is megfestette.
Valentino Garavani 1978-ban dobta piacra első illatát, az 1980-as években pedig a széles vállú, szabott öltönyeivel formálta a korszak divatját.
1986-ra a Valentino Olaszország legnagyobb divatexportőre lett, mintegy 385 millió dollár értékű eladással.
Garavani 1998-ban körülbelül 300 millió dollárért értékesítette a Valentinót egy olasz cégcsoportnak, de folytatta a tervezést egészen 2008 januárjában bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig. Sőt, még ezután sem tűnt el a rivaldafényből: a 2006-os Az ördög Pradát visel című filmben saját magát játszotta el.
Az alábbi képen Valentino Garavani a Valentino Haute Couture őszi-téli bemutatójának első sorában látható Benedetta Piccioli, Naomi Campbell és Gwyneth Paltrow oldalán 2019-ben:
A Valentino mára a világ egyik legismertebb és legtekintélyesebb luxusmárkája lett
Az alapító pedig az életműve során elképesztő vagyont halmozott fel. A Celebrity Net Worth Valentino Garavani nettó vagyonát 1,5 milliárd dollárra becsüli. Ez a figyelemre méltó szám sikeres üzleti döntések sorozatát és a márkanév erejét is tükrözi. Bár 1998-ban Valentino eladta cégét az olasz HDP konglomerátumnak körülbelül 300 millió dollárért, 2008-ban pedig hivatalosan is lemondott divatháza vezető tervezői posztjáról, de bevételei ezután sem csökkentek jelentősen. A licencszerződések, a márkajogdíjak és a hosszú távú befektetések biztosították a folyamatos pénzáramlást még idősebb korában is.
Valentino Garavani és partnere, Giancarlo Giammetti lenyűgöző ingatlanportfólióval rendelkeznek. Luxuslakásaik vannak Rómában, Londonban, Párizsban, Manhattanben, Svájcban és egy híres kastély Párizs mellett, amelyek önmagukban is több százmillió dollárt érnek. És akkor még nem tettünk említést a bennük lógó Andy Warhol- és Picasso-alkotásokról.
A divattervező 1990-ben Rómában megalapította az Accademia Valentinót, egy kulturális helyszínt, amelyet kiállítások és jótékonysági rendezvények megrendezésére hoztak létre, gyermekek híján pedig valószínű, hogy Garavani vagyonának jelentős részét fordítják majd oktatási és humanitárius célra.
