Így fest az egymilliárd dollárból megépített szaúdi csodavidámpark

Az egymilliárd dolláros beruházásból elkészült vidámpark Szaúd-Arábia turizmus fellendítését célzó „Vision 2030” tervének a része, amelynek célja, hogy az olajkirályság globális játék-, sport-, szórakozási és kulturális központtá is váljon – számolt be a Daily Mail.

A szaúdi vidámpark a világ leggyorsabb hullámvasútjának is otthont ad / Fotó: Six Flags

Falcon’s Flight: a világ legmagasabb és leggyorsabb hullámvasútja is a szaúdi vidámparkban kapott helyet

A Falcon’s Flight 195 méter magas, 4250 méter hosszú, és 250 kilométer per óra sebességgel képes száguldani. Emellett a vidámpark további izgalmas attrakciói közé tartozik a 145 méter magas Sirocco Tower és az 53 méteres Gyrospin, a legmagasabb inga jellegű játék is. A rekorder parkban összesen 28 hullámvasút és más játék várja a látogatókat.

A Six Flags mellett a Rijádtól kevesebb mint 50 kilométerre található Qiddiya City városában nyílik meg hamarosan az Aquarabia Water Theme Park, amely a tervek szerint 22 modern vízi attrakcióval szolgál majd, köztük a világ legmagasabb vízi hullámvasútjával.

A dúsgazdag olajkirályság nagy átalakulása

Szaúd-Arábia hatalmas gazdagságát elsősorban az olajnak köszönheti, ám a mérhetetlen vagyon ellenére az igen konzervatív vallási szokások sokáig visszatartották a fejlődésben és a nyugati nyitásban.

Az ország gazdasága azonban az elmúlt pár évben rálépett a nagy átalakulás útjára, melynek során fokozatosan építik le az olajexporttól való függőségüket. A kormány egy összesen 7000 milliárd dolláros terv keretében keres új utakat a jövőbe.

Az ország átfogó reformprogramja, a Vision 2030 mára mindenhol jelen van Szaúd-Arábiában. A társadalom és a gazdaság gyökeres átalakítására irányuló, grandiózus terv meghatározza Mohamed bin Szalmán koronaherceg pozícióját az országban, aki „ Szalmán király döntése nyomán – 2017-ben erősítette meg befolyását az ország sorsának alakításában, és állt a terv megvalósításának élére. Ezen belül olyan változások köszöntöttek be Szaúd-Arábiában, amelyek előtte lehetetlennek tűntek. Évről évre fokozatosan vezetik be a reformok sorozatát a gazdaság diverzifikálása – azaz több lábra állítása –, valamint a társadalmi szabályok lazítása érdekében.