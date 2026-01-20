Magyarországról is elérhető: 40 medence és 28 vízi csúszda is helyet kapott a világ legnagyobb termálfürdőjében – fotók

A müncheni Therme Erding nem véletlenül olyan népszerű a külföldi látogatók körében, hiszen a müncheni repülőtértől mindössze 15 perc taxiútra van. Sőt, hazánkból a világ legnagyobb termálfürdője vasúton is egyszerűen elérhető: naponta több közvetlen szerelvény is közlekedik München Hauptbahnhof és Budapest Keleti pályaudvar között. Ezek menetideje átlagosan 7 óra.

A világ legnagyobb termálfürdője Magyarországról is könnyedén elérhető / Fotó: Therme Erding

Több mint 40 medence és 28 vízi csúszda is helyet kapott a világ legnagyobb termálfürdőjében

A vendégek az Ardeo forrás meleg, gyógyító vizében fürödhetnek, amely természetes módon 26 és 38 Celsius-fok közé melegszik fel. A víz állítólag enyhíti az izomfeszültséget és a stresszt is – számolt be róla a Mirror. Emellett a komplexumban sóbarlang, tucatnyi különböző szauna és egy kénes fürdő is helyet kapott.

Képeken a világ legnagyobb termálfürdője:

Fotó: Therme Erding

Fotó: Therme Erding

A fürdőben a fiatalabb korosztály sem unatkozik, hiszen a vízi csúszdák teljes hossza meghaladja a 2850 métert, sőt a fürdőben található a Magic Eye is, azaz a világ leghosszabb, 360 méteres zárt csőcsúszdája. A több mint 300 valódi pálmafával körülölelt medencék pedig a téli zimankóban is olyan élményt nyújtanak, mint egy mini nyaralás a tengerparton.

