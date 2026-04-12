Állami heroin, öröklakás és bruttó nemzeti boldogság: begyűjtik az embereket az utcáról, mindenki automatikusan szervdonorrá válik

Első hallásra sokkolónak tűnnek azok az állami döntések, amelyek szembemennek a megszokott gazdasági és társadalmi logikával. Ingyenes tömegközlekedés, feltételek nélküli lakhatás, államilag biztosított heroin vagy épp alanyi jogon járó pénz – összegyűjtöttük a legmeghökkentőbb állami intézkedéseket.
Hajdu Gréta
2026.04.12, 08:36
Frissítve: 2026.04.12, 08:48

Ezek a lépések gyakran inkább tűnnek utópisztikus kísérletnek, mint működő szakpolitikának. A valóság azonban több esetben azt mutatja, hogy ezek az intézkedések nemcsak életképesek, hanem sokszor hatékonyabbak és olcsóbbak is, mint a hagyományos megoldások.

Finnország – állami intézkedések és megelőlegezett bizalom a hajléktalanság csökkentésére / Fotó: AFP

Finnország – állami intézkedések és megelőlegezett bizalom

Finnország példája jól mutatja, milyen eredményt hozhat egy ilyen szemléletváltás. A „Housing First” program szakít azzal a logikával, hogy a hajléktalanoknak előbb rendezniük kell az életüket a segítségért cserébe. 

Ehelyett az állam azonnali lakhatást biztosít számukra, stabil környezetet teremtve.

Erre épülhet rá később a munkakeresés, a mentális támogatás vagy a függőségek kezelése. Az eredmény látványos: Finnország az egyetlen uniós ország, ahol tartósan csökken a hajléktalanság, miközben az állami kiadások is mérséklődnek a kevesebb sürgősségi és rendészeti beavatkozás miatt, hiszen a becslések szerint minden utcáról megmentett ember évi kb. 15 ezer euró megtakarítást jelent a szociális és egészségügyi rendszernek.

Svájc: feltétel nélküli heroinosztás (HAT-program)

Hasonlóan meghökkentő, mégis működő modell Svájcban született a kilencvenes évek drogkrízisére válaszul. Az úgynevezett heroinasszisztált kezelés során az állam ellenőrzött körülmények között biztosítja a szert a súlyos függőknek.

A cél nem a droghasználat ösztönzése, hanem a társadalmi károk minimalizálása volt.

A program hatására visszaesett a bűnözés, csökkent a túladagolások száma, és sok érintett vissza tudott térni a munkaerőpiacra. A társadalmi költségek így összességében alacsonyabbak lettek. 

Ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy a programot kezdetben óriási politikai és társadalmi ellenállás övezte.

Csak azért maradhatott fenn, mert tudományos adatokkal bizonyították a hatékonyságát (pl. a HIV terjedésének megállítása), és ma is szigorú orvosi felügyelet mellett zajlik.

BHUTAN - BHUTANESE WOMEN DANCING DURING URA YAKCHOE IN THE TEMPLE - URA
Buthán / Fotó: Hans Lucas via AFP

Bhután: a bruttó nemzeti boldogság (GNH)

A gazdasági teljesítmény újragondolására Bhután kínál különleges példát. A kis himalájai ország nem a GDP-t tekinti a legfontosabb mutatónak, hanem a bruttó nemzeti boldogságot. 

A döntéshozatal során a gazdasági növekedés mellett a környezetvédelem, a kulturális értékek és a társadalmi jólét is kulcsszerepet kap.

Ez a modell arra hívja fel a figyelmet, hogy a gazdasági fejlődés önmagában nem feltétlenül jelenti a társadalom tényleges jólétét.

Ausztria (Bécs): az „öröklakás” mint alapjog

Európában Bécs lakáspolitikája szintén kilóg a megszokott keretek közül. Az osztrák fővárosban a bérlakás nem szükségmegoldás, hanem tudatos várospolitikai eszköz. 

A lakosság jelentős része önkormányzati vagy támogatott lakásban él, amelyek minősége és elhelyezkedése is versenyképes a piaci kínálattal.

Ennek köszönhetően az ingatlanárak nem szakadnak el a jövedelmi viszonyoktól, és a lakhatás szélesebb rétegek számára marad elérhető.

Fuel depot remains from World War II at Sand Bay Naval Station on Great Sitkin Island in the Andreanof Islands, Alaska
Alaszka / Fotó: robertharding via AFP

Alaszka (USA): alanyi jogon járó „olajpénz” (PFD)

Az Egyesült Államokban, Alaszkában azt az elvet vallják, hogy az olajból mindenkinek jár: az állam az olajbevételek egy részét közvetlenül visszaosztja a lakosoknak.

Az éves kifizetés ugyan nem helyettesíti a jövedelmet, de stabil biztonsági hálót nyújt, és erősíti a helyi gazdaságot. Ez a modell gyakran kerül elő példaként az alapjövedelem-vita során is.

Luxemburg és az ingyenes közösségi közlekedés

Luxemburg az egyik leglátványosabb példája annak, amikor egy állam teljesen új alapokra helyezi a közlekedéspolitikát. 

Az ország 2020-ban mindenki számára ingyenessé tette a tömegközlekedést – nemcsak a helyieknek, hanem az ingázóknak és a turistáknak is.

A döntés mögött nem pusztán szociális megfontolás állt, hanem kifejezetten gazdasági és környezetvédelmi cél: csökkenteni az autóforgalmat egy olyan országban, ahol a napi ingázás miatt az utak gyakran túlterheltek. Bár a lépés önmagában nem szüntette meg a dugókat, jelentősen javította a hozzáférést, és erős jelzést küldött arról, hogy a közösségi közlekedés nem szolgáltatás, hanem alap-infrastruktúra.

Spanyolország: automatikus szervdonorrendszer

Spanyolország pedig egy egyszerű jogi megoldással ért el áttörést az egészségügyben. Az országban mindenki automatikusan szervdonornak számít, hacsak nem tiltakozik ez ellen. Ez a rendszer drasztikusan növelte az elérhető donorszervek számát, és világszinten is kiemelkedővé tette a transzplantációs mutatókat.

Ezek az intézkedések azért működnek, mert képesek szakítani a megszokott sémákkal, és új logika mentén közelítik meg a társadalmi problémákat. Ami elsőre „őrültségnek” tűnik, az sokszor éppen azért bizonyul sikeresnek, mert kilép a hagyományos keretek közül – és ezzel nemcsak hatékonyabb, hanem hosszabb távon fenntarthatóbb megoldást is kínál.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu