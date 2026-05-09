Vészesen fogy a világ olajtartaléka: hiába érhet véget az iráni háború, sokáig maradhatnak a magas árak

A Bloomberg beszámolója szerint a világ olajkészletei rekordtempóban csökkennek, miután az iráni háború gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szoros forgalmát. A Morgan Stanley becslése szerint március eleje és április vége között napi 4,8 millió hordóval csökkentek a globális készletek, ami minden korábbi negyedéves visszaesést meghalad. A kiesés nagyságrendjét jól mutatja, hogy a világpiacról eddig mintegy 600 millió hordó olaj tűnhetett el, de egyes becslések szerint ez akár 1,2-2 milliárd hordóra is nőhet, mire a készletszintek újra normalizálódnak.

Meddig maradnak a magas olajárak? / Fotó: Pavel Mikheyev

A hiány nem akkor kezdődik, amikor leáll a kitermelés

A szakértők szerint a piac most érkezik el a legveszélyesebb szakaszhoz. Natasha Kaneva, a JPMorgan nyersanyagpiaci kutatási vezetője arra figyelmeztetett: az olajrendszernek létezik egy úgynevezett „operatív minimumszintje”, vagyis az a pont, amely alatt már a tárolók, vezetékek és exportterminálok normális működése is veszélybe kerül.

Nem minden hordó használható fel

– fogalmazott Kaneva.

Vagyis a tényleges válság jóval azelőtt elkezdődhet, hogy a készletek fizikailag kifogynának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a készleteket éppen akkor élik fel rekordtempóban, amikor a finomítók normál esetben a nyári csúcsszezonra készülve töltenék fel tartalékaikat. Az északi féltekén a következő hónapokban hagyományosan megugrik az autós, légi és mezőgazdasági üzemanyag-felhasználás.

Amerika rekordtempóban exportál, miközben apadnak a tartalékok

Az Egyesült Államok jelenleg a világ „végső menedék” olajszállítójává vált, csakhogy ennek ára van. Az amerikai export rekordokat dönt: áprilisban napi 5,2 millió hordó nyersolajat exportáltak, miközben az üzemanyagkivitel meghaladta a napi 8,2 millió hordót. A következmény az, hogy az amerikai készletek is gyorsan olvadnak.

A dízelkészletek például húszéves mélypontra estek, míg az amerikai stratégiai olajtartalék a teljes tervezett felszabadítás után az 1980-as évek eleje óta nem látott szintre csökkenhet.

Donald Trump ennek ellenére egyelőre nem hajlandó korlátozni az exportot. Az amerikai elnök szerint „fantasztikusan sok olaj” áll rendelkezésre, miközben a magas árak az amerikai energiavállalatoknak is óriási profitot termelnek. Csakhogy az amerikai fogyasztók közben egyre drágábban tankolnak.

Az Egyesült Államokban a benzin ára már gallononként 4,5 dollár körül mozog, ami közel kétéves rekordnak számít, és politikailag is érzékeny lehet a republikánusok számára az őszi választások előtt.

Ázsia kerülhet először bajba

A Bloomberg és több nagybank elemzői szerint a legkritikusabb helyzet Ázsiában alakulhat ki. Indonézia, Vietnám, Pakisztán és a Fülöp-szigetek különösen sérülékenyek, mert erősen függnek az importált üzemanyagoktól. Pakisztán például mindössze húsznapnyi kereskedelmi üzemanyag-tartalékkal rendelkezik. Az elemzők szerint, ha a Hormuzi-szoros június elejéig nem nyílik meg teljesen, több ország már a nyár folyamán súlyos hiánnyal szembesülhet. Európában egyelőre valamivel stabilabb a helyzet, de a repülőgép-üzemanyag készletei gyorsan apadnak. Az amszterdam–rotterdam–antwerpeni térség tárolóiban a kerozinkészletek harmadával csökkentek a háború kezdete óta, és elemzők szerint a nyári turistaszezon tovább fokozhatja a nyomást.