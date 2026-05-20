Emeli a „vérdíjat" a Ryanair, pedig rekordnyereséges lett

Már egy ideje érvényben van a Ryanair meglehetősen szigorú módszere, amelynek célja, hogy kiszorítsa a szabályszegő utasokat. Ennek lényege, hogy a légitársaság pénzt ad a reptéri dolgozóknak, ha kiszűrik a túlméretes kézipoggyászokat. A kezdeményezés eddig is sikeresnek bizonyult, most viszont a Ryanair vezetése úgy döntött, hogy még magasabbra emeli a „vérdíj” összegét. Mindeközben több mint kétmilliárd eurós nyereséget ért el a vállalat.
VG
2026.05.20, 12:17
Frissítve: 2026.05.20, 13:05

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója ezzel szeretné elérni, hogy a dolgozói még motiváltabbak legyenek a poggyásszal kapcsolatos szabályszegések lefülelésében.

Emeli a „vérdíjat” a Ryanair – még nagyobb bónuszt fizet a túlméretezett kézipoggyász kiszúrásáért. Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto

A Ryanairnek elege lett a szabályszegő potyázókból

A vállalat vezetése szerint a szigor nem öncélú, hanem a fedélzeti helyhiány miatt szükséges, és a legtöbb utas már alkalmazkodott a szabályokhoz. Ugyanakkor a fogyasztóvédelmi szervezetek bírálják a gyakorlatot, mert sok esetben még apró eltérések – például kilógó kerék vagy cipzár – miatt is büntetést szabnak ki. Mindenesetre, amióta a Ryanair bevezette a jutalékos rendszert, jócskán csökkent azok száma, akik a megengedettnél nagyobb táskával próbálnak felszállni a gépekre. A vállalat szerint a szabályt megszegő utasok aránya körülbelül az ötödére esett vissza – számolt be az Origo.

A Ryanairnél a fedélzetre ingyenesen felvihető, kisméretű kézipoggyász mérethatára 40-szer 30-szor 20 centiméter, illetve felár ellenében egy másik, legfeljebb 10 kilogramm súlyú, 55-ször 40-szer 20 centiméteres poggyász felvitele is megengedett. 

Ha viszont valaki túlméretezett kézipoggyásszal jelenik meg a beszállókapunál, azaz a csomag nem fér bele a mérőkeretbe, az alkalmazottak megtagadhatják a kézipoggyász felvitelét, azt fel kell adni, és akár 75 eurós pótdíjat kell fizetni utána  – írja a Turizmus.com.

A csomagot vizsgáló alkalmazottak minden egyes felderített, túlméretezett bőrönd után tavaly óta 2,50 eurót kapnak. A Reisereporter értesülései szerint azonban a jövőben ez az összeg 3,50 euróra emelkedhet bőröndönként, sőt a bónuszkifizetések havi 80 eurós felső határát is eltörölték.

Több mint kétmilliárd eurós nyereséget ért el a Ryanair

Mindeközben a Ryanair Holdings május 18-án bejelentette, hogy rekordösszegű, 2,26 milliárd eurós adózott eredményt ért el a most zárult 2026-os pénzügyi évben, ami 40 százalékos növekedés az egy évvel korábbi, 1,61 milliárd eurós adózott eredményhez képest. A 2026-os pénzügyi év főbb eredményei: az utasforgalom 4 százalékkal, 208,4 millió főre nőtt, az egy utasra jutó árbevétel pedig 7 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor jól látszik, hogy a nyereség elérése érdekében a vállalat minden fillérért lehajol.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
