Képeken a világ első teljes egészében üvegből készült felvonója

A 2026. május 22-én átadott Crystal Express (magyarul: Kristály Expressz) mind az 56 kabinja üvegpadlóval és üvegfalakkal rendelkezik, így garantálva a lélegzetelállító, 360 fokos panorámát.
2026.06.02, 12:45
Frissítve: 2026.06.02, 12:50

Az Amerikai Egyesült Államok egyik legnépszerűbb hegyvidéki túrahelyszínén, a Tennessee állambeli Smoky Mountains hegységben üzemelték be a világ első teljes egészében üvegből készült felvonóját. A Kristály Expressz 4 perces utánozhatatlan élményt kínál, amelynek során helyenként akár 180 méter magasan is szállítja az utazókat Gatlinburg városa felett, miközben több mint 600 méter magas szintkülönbséget küzd le a hegytető felé vezető úton – számolt be a Travel and leisure.

A Kristály Expressz üvegfelvonója az Anakeesta vidámparkban, Gatlinburgban Fotó: Anakeesta
A különleges felvonó a Great Smoky Mountains Nemzeti Parkban található. A szerkezetet az Anakeesta kalandparkba telepítették, egy 100 millió dolláros beruházás részeként, amelynek célja, hogy az elkövetkező öt évben megduplázzák a kalandpark méretét.

 
A Great Smoky Mountains Nemzeti Park a Föld egyik legősibb hegyvonulatának, az Appalache-hegységnek a része, amely nemcsak lenyűgöző természeti szépségekkel, mint például érintetlen erdőkkel, vízesésekkel és hegyi patakokkal büszkélkedhet, hanem gazdag történelmi és kulturális örökséggel is rendelkezik. A látogatók bepillanthatnak a régi telepesek életébe, de felfedezhetik a cherokee indiánok nyomait is. 

A terület 2025-ben a leglátogatottabb nemzeti park volt az Egyesült Államokban. Az ország egyetlen nagy nemzeti parkja, amely nem szed belépődíjat, tavaly több mint 11,5 millió látogatót vonzott – írta cikében az Origo.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
