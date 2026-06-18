Project Sunrise: majdnem egy teljes nap megszakítás nélkül a levegőben – nem mindenkinek javasolja a szakértő

A Qantas 2027 októberében elindítja a világ leghosszabb közvetlen menetrend szerinti járatát, amely Sydney és London között közlekedik majd megállás nélkül. A csaknem 17 ezer kilométeres út várhatóan 19–22 órán át tart, s így juthatnak el majd az utasok átszállás nélkül Ausztrália keleti partjáról az Egyesült Királyságba. A légitársaság szerint a Project Sunrise akár négy órával is lerövidítheti a jelenlegi utazási időt – írja az AP amerikia hírügynökség.

A Project Sunrise járatai átalakított Airbus A350-esek lesznek. / Forrás: Wikipédia

Project Sunrise – a Qantas légitársaság nagy dobása

A történelmi jelentőségű „Project Sunrise” programhoz a Qantas speciálisan átalakított Airbus A350-1000ULR repülőgépeket állít szolgálatba. A gépek egy 20 ezer literes kiegészítő üzemanyagtartályt kapnak, a fedélzeten pedig a szokásos 480 helyett, összesen csak 238 ülés lesz az utasok nagyobb kényelme biztosítása érdekében.

Sharon Petersen, az AirlineRatings ausztrál weboldal vezérigazgatója ennek kapcsán elmondta, hogy a turistaosztályon is nagyobb lábtér várja majd az utazókat, emellett kialakítanak egy külön „jólléti zónát” is, ahol nyújtózkodni lehet, illetve egészséges harapnivalók és frissítők is elérhetők lesznek.

A jegyek értékesítése 2027 februárjában kezdődik. Az árak várhatóan meghaladják a jelenlegi, egy átszállással közlekedő járatok tarifáit. A Qantas vezetése szerint a rendkívül hosszú utak gazdaságosságát elsősorban a prémium kabinok biztosítják.

Petersen szerint a közvetlen businessosztályon való repülés nagyszerű lehetőség azoknak az utasoknak, akik potenciálisan nyolc órát tudnak aludni anélkül, hogy Szingapúrban átszállás miatt meg kellene szakítaniuk az utat. Ugyanakkor a vezérigazgató jelezte, ő személy szerint két részre bontana egy ilyen hosszú repülést, ha turistaosztályon utazna.

Ezt Petersen azzal indokolta, hogy igencsak megkeseríthet egy majdnem egy teljes napig tartó repülőutat, ha olyan mellet ülünk,

akinek kellemetlen a szaga,

esetleg nagyon rosszul van és köhög,

vagy egy baba ül közvetlen környezetünkben, akinek kényelmetlen a repülés,

vagy egy testesebb utas, akinek két ülésre van szüksége.”

Ha az egyik járatnál elszúrod, a következőnél még simán összejöhet. Kapsz egy új esélyt – összegzett a vezérigazgató.