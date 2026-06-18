Project Sunrise: majdnem egy teljes nap megszakítás nélkül a levegőben – nem mindenkinek javasolja a szakértő
A Qantas 2027 októberében elindítja a világ leghosszabb közvetlen menetrend szerinti járatát, amely Sydney és London között közlekedik majd megállás nélkül. A csaknem 17 ezer kilométeres út várhatóan 19–22 órán át tart, s így juthatnak el majd az utasok átszállás nélkül Ausztrália keleti partjáról az Egyesült Királyságba. A légitársaság szerint a Project Sunrise akár négy órával is lerövidítheti a jelenlegi utazási időt – írja az AP amerikia hírügynökség.
Project Sunrise – a Qantas légitársaság nagy dobása
A történelmi jelentőségű „Project Sunrise” programhoz a Qantas speciálisan átalakított Airbus A350-1000ULR repülőgépeket állít szolgálatba. A gépek egy 20 ezer literes kiegészítő üzemanyagtartályt kapnak, a fedélzeten pedig a szokásos 480 helyett, összesen csak 238 ülés lesz az utasok nagyobb kényelme biztosítása érdekében.
Sharon Petersen, az AirlineRatings ausztrál weboldal vezérigazgatója ennek kapcsán elmondta, hogy a turistaosztályon is nagyobb lábtér várja majd az utazókat, emellett kialakítanak egy külön „jólléti zónát” is, ahol nyújtózkodni lehet, illetve egészséges harapnivalók és frissítők is elérhetők lesznek.
A jegyek értékesítése 2027 februárjában kezdődik. Az árak várhatóan meghaladják a jelenlegi, egy átszállással közlekedő járatok tarifáit. A Qantas vezetése szerint a rendkívül hosszú utak gazdaságosságát elsősorban a prémium kabinok biztosítják.
Petersen szerint a közvetlen businessosztályon való repülés nagyszerű lehetőség azoknak az utasoknak, akik potenciálisan nyolc órát tudnak aludni anélkül, hogy Szingapúrban átszállás miatt meg kellene szakítaniuk az utat. Ugyanakkor a vezérigazgató jelezte, ő személy szerint két részre bontana egy ilyen hosszú repülést, ha turistaosztályon utazna.
Ezt Petersen azzal indokolta, hogy igencsak megkeseríthet egy majdnem egy teljes napig tartó repülőutat, ha olyan mellet ülünk,
- akinek kellemetlen a szaga,
- esetleg nagyon rosszul van és köhög,
- vagy egy baba ül közvetlen környezetünkben, akinek kényelmetlen a repülés,
- vagy egy testesebb utas, akinek két ülésre van szüksége.”
Ha az egyik járatnál elszúrod, a következőnél még simán összejöhet. Kapsz egy új esélyt – összegzett a vezérigazgató.
A vállalat később Sydney és New York között is hasonló, megszakítás nélküli összeköttetést tervez.
A jelenlegi leghosszabb rendszeres közvetlen járat a Singapore Airlines által üzemeltetett Szingapúr és New York között közlekedő gépei 15 349 kilométert tesznek meg kevesebb mint 19 óra alatt.
Ugyanakkor nem csodálkozunk, ha valaki kétkedve fogadja a Qantas Airways legújabb bejelentését.
Ugyanis Ausztrália vezető légitársasága már 2017-ben előállt korszakalkotó tervével, ám az ambiciózus projekt elindítását már többször elhalasztották különböző okokra hivatkozva.
Előbb a koronavírus-járvány miatt csúszott meg, majd idén májusban az Airbus gépek elkészültében fellépő csúszások késleltették a járat elindítását – mint, ahogy arról korábban lapunk is hírt adott.