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Oroszország
háború
üzemanyaghiány

Üzemanyagválság Oroszországban: Zelenszkij erőfitogtatása elérte a célját, egyre idegesebbek az oroszok a benzinhiány miatt

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Úgy tűnik az ukrán drónok sikerrel jártak. Az orosz olajinfrastruktúrát ért támadások miatt az ország egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, a gazdák pedig már attól tartanak, hogy nem lesz elegendő üzemanyag az aratáshoz. Mindeközben Moszkva szerint a helyzet kontroll alatt van.
Nagy Krisztián
2026.07.02, 20:42

A háború tovább zajlik és egyre gyakrabban történnek mélységi csapások Oroszország területén belül, amelyeket Kijev rendszerint drónokkal hajt végre. A támadások célpontjai elsősorban az energiainfrastruktúra kritikus elemei, aminek következtében számos olajfinomító esett ki a termelésből.

Üzemanyagválság Oroszországban
Üzemanyagválság Oroszországban / Fotó: Mandel Ngan, Pavel Bednyakov / AFP

A helyzet egyre nagyobb nyomás alá helyezi Moszkvát. Az olajtermelő ország kénytelen volt leállítani az üzemanyagtermékek exportját, a belső piacokon pedig kezd eluralkodni a pesszimizmus.

Az orosz lakosság helyzete

Az egyre növekvő ellátási zavarok miatt az orosz autósok térképeket készítenek, amelyeken megjelölik, hogy melyik töltőállomáson van még üzemanyag és hol a legrövidebb a várakozási idő. Ezeket az információkat a közösségimédia-platformok segítségével osztják meg egymással.

Akkora a feszültség, hogy több olyan felvétel is kering az interneten, amelyeken autósok sorban állás közben verekednek össze

− számolt be a Reuters.

Egy másik videón pedig egy férfi így viccelődik, miközben benzinnel tankolja meg fűnyíróját:

Micsoda gazdagság. Ki engedheti ezt meg magának manapság?

Mindeközben a „hogyan szívjunk le üzemanyagot” kifejezésre keresők száma június 21-re 9300-ra nőtt az egy hónappal korábbi, 697-es adathoz képest − írta az Phones.ru a Yandex adataira hivatkozva.

A helyzet súlyosságát jól illusztrálja, hogy egy poszt szerint

a gazdák nehezen tudják megfizetni a betakarításhoz szükséges üzemanyagot,

míg egy másik felhasználó egy történetet mesél el, amiben egy gazdának a kombájnnal kellett elmennie egy hagyományos benzinkútra, miután nem engedték neki, hogy kannába tankoljon.

Egyes területeken már az alapvető szolgáltatásokat is visszavágják. A Kínával és Mongóliával határos Zabaikalszkij régióban a hatóságok több buszjáratot töröltek, egy hulladékszállító vállalat pedig négy körzetben felfüggesztette szolgáltatásait, üzemanyaghiányra hivatkozva.

Ijesztő, hogy mennyibe kerülnek majd az élelmiszerek. Minden szállítás közúton történik

− írta egy hozzászóló a Chita.ru regionális hírportálon a korlátozásokról szóló cikk alatt.

Elszálltak az üzemanyagárak

Egyes szakértők számításai szerint az orosz kiskereskedelmi benzinárak Európa viszonylatban az élmezőnybe kerültek. 

Az orosz ellenőrzés alatt álló Szevasztopolban, amely a Krím legnagyobb városa, a benzin ára az elmúlt héten 30 százalékot ugrott, a Rosstat adatai alapján.

Bár az átlagos benzinár Oroszországban a múlt héten literenként 72,38 rubel, azaz nagyjából 288 forint volt, a hiánnyal sújtott régiók egyes töltőállomásain néhány szemtanú 189 rubel, vagyis 752 forint környéki árakat tapasztalt.

Vlagyimir Putyin is reagált

Fontos fenntartani a mezőgazdasági ágazat ellátását, mert ettől függ a betakarítás − mondta az orosz elnök, majd piacstabilizáló intézkedéseket ígért.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes szerdán arról számolt be, hogy dolgoznak a problémák megoldásán, aki korábban már elismerte, hogy zavarok vannak az ellátásban, akkor azonban még logisztikai nehézségekről nyilatkozott.

Oroszország már megkezdte a benzinimportot Indiából, Kazahsztán pedig beleegyezett, hogy júliusban és augusztusban 50 ezer tonna benzint szállít Oroszországnak

− tudta meg a Reuters.

Egy júniusi összesítése szerint az elmúlt hónapokban tíz olajfinomítót ért támadás, legutóbb a Gazprom Nyefty moszkvai üzemét találta el egy drón.

Amíg az orosz kormány az ország üzemanyagellátását igyekszik stabilizálni, addig úgy tűnik Ukrajna folytatja az olaj- és üzemanyaginfrastruktúra elleni összehangolt támadásokat. Ez stratégiai irányváltást nem jelez, mivel Kijev már a háború kitörése óta igyekszik elvágni Moszkvát az olaj- és gázipar által megtermelt bevételeitől, azonban úgy tűnik, ez már nemcsak az ország exportkapacitásaira van hatással.

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