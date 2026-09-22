Csehország meglépte, amit Magyarország nem mert: befagyasztják az üzemanyagárakat

Csehország maximálja az üzemanyag-kiskereskedők árrését, csökkenti a dízel jövedéki adóját, és átmeneti adót vet ki a finomítók megnövekedett profitjára. A prágai kormány ezzel az Európa-szerte terjedő üzemanyagár-korlátozási intézkedések sorába áll be – írja az Euronews.

Csehország maximálja az üzemanyag-kiskereskedők árrését/Fotó: NurPhoto via AFP

A csehek meglépték

A dízel jövedéki adójának mérséklése és az üzemanyag-kereskedők árrésének korlátozása mellett a finomítók többletprofitjára is ideiglenes adót vetnének ki. Csehország ezzel olyan európai országokhoz csatlakozik, mint

Németország,

Horvátország,

Románia

és Olaszország,

ahol az elmúlt időszakban szintén üzemanyagár-korlátozásokat vagy adócsökkentéseket vezettek be, illetve hosszabbítottak meg.

Az európai kormányok egyre nagyobb nyomás alatt vannak, hogy mérsékeljék a lakosság terheit: az uniós üzemanyagárak a múlt héten rekordot döntöttek.

Októbertől ismét szabályozhatják az árakat

Csehországban ez már a második hasonló kormányzati beavatkozás idén. Áprilisban már bevezettek árkorlátozást, és csökkentették a dízel jövedéki adóját is. Az akkori szabályozás július 19-én járt le.

„A kormány jóváhagyta azt a javaslatot, hogy október 1-jétől ismét szabályozzuk az üzemanyagárakat”

– közölte Alena Schillerová pénzügyminiszter.

A tárcavezető hozzátette: a dízel jövedéki adóját az Európai Unió szabályai által megengedett minimumra csökkentik.

A döntések hátterében az olaj- és üzemanyagárak meredek emelkedése áll. Az árak azóta ugrottak meg jelentősen, hogy az Egyesült Államok és Izrael csaknem hét hónapja háborúba lépett Iránnal. Irán közben korlátozta a forgalmat a Hormuzi-szoroson, ami megnehezítette a Perzsa-öbölből érkező kőolajexportot.

Csökkenhet a dízel ára

A CCS adatai szerint Csehországban augusztusban átlagosan 44,21 cseh koronát, azaz mintegy 1,81 eurót fizettek egy liter benzinért vagy dízelért. Egy évvel korábban ugyanez az érték még 34,49 korona, mintegy 1,41 euró volt.

Az Európai Unióban a benzin átlagára a múlt héten rekordot döntött, literenként 2,06 euróra emelkedett, míg a dízelé 2,16 eurót ért el.

Az új cseh szabályozás szerint a pénzügyminisztérium minden munkanapon közzétenné a következő napra érvényes maximális benzin- és dízelárakat. A benzinkutak árrését literenként legfeljebb 2,5 koronában, vagyis körülbelül 10 centben határoznák meg.