Csehország meglépte, amit Magyarország nem mert: befagyasztják az üzemanyagárakat
Csehország maximálja az üzemanyag-kiskereskedők árrését, csökkenti a dízel jövedéki adóját, és átmeneti adót vet ki a finomítók megnövekedett profitjára. A prágai kormány ezzel az Európa-szerte terjedő üzemanyagár-korlátozási intézkedések sorába áll be – írja az Euronews.
A csehek meglépték
A dízel jövedéki adójának mérséklése és az üzemanyag-kereskedők árrésének korlátozása mellett a finomítók többletprofitjára is ideiglenes adót vetnének ki. Csehország ezzel olyan európai országokhoz csatlakozik, mint
- Németország,
- Horvátország,
- Románia
- és Olaszország,
ahol az elmúlt időszakban szintén üzemanyagár-korlátozásokat vagy adócsökkentéseket vezettek be, illetve hosszabbítottak meg.
Az európai kormányok egyre nagyobb nyomás alatt vannak, hogy mérsékeljék a lakosság terheit: az uniós üzemanyagárak a múlt héten rekordot döntöttek.
Októbertől ismét szabályozhatják az árakat
Csehországban ez már a második hasonló kormányzati beavatkozás idén. Áprilisban már bevezettek árkorlátozást, és csökkentették a dízel jövedéki adóját is. Az akkori szabályozás július 19-én járt le.
„A kormány jóváhagyta azt a javaslatot, hogy október 1-jétől ismét szabályozzuk az üzemanyagárakat”
– közölte Alena Schillerová pénzügyminiszter.
A tárcavezető hozzátette: a dízel jövedéki adóját az Európai Unió szabályai által megengedett minimumra csökkentik.
A döntések hátterében az olaj- és üzemanyagárak meredek emelkedése áll. Az árak azóta ugrottak meg jelentősen, hogy az Egyesült Államok és Izrael csaknem hét hónapja háborúba lépett Iránnal. Irán közben korlátozta a forgalmat a Hormuzi-szoroson, ami megnehezítette a Perzsa-öbölből érkező kőolajexportot.
Csökkenhet a dízel ára
A CCS adatai szerint Csehországban augusztusban átlagosan 44,21 cseh koronát, azaz mintegy 1,81 eurót fizettek egy liter benzinért vagy dízelért. Egy évvel korábban ugyanez az érték még 34,49 korona, mintegy 1,41 euró volt.
Az Európai Unióban a benzin átlagára a múlt héten rekordot döntött, literenként 2,06 euróra emelkedett, míg a dízelé 2,16 eurót ért el.
Az új cseh szabályozás szerint a pénzügyminisztérium minden munkanapon közzétenné a következő napra érvényes maximális benzin- és dízelárakat. A benzinkutak árrését literenként legfeljebb 2,5 koronában, vagyis körülbelül 10 centben határoznák meg.
A dízel jövedéki adója októberben 9,95 koronáról mintegy 8 koronára csökkenne literenként. Az ehhez kapcsolódó áfacsökkentést is figyelembe véve a pénzügyminisztérium számításai szerint literenként 2,35 koronával, azaz körülbelül 10 centtel mérséklődhetne a kutakon fizetendő ár.
A finomítók többletprofitját is megadóztatnák
A cseh kormány egy átmeneti különadót is jóváhagyott azokra a finomítókra, amelyek a megemelkedett árrésekből profitálnak.
Az új teher 2026-ban és 2027-ben lenne érvényben, és a finomítók 2025-höz képest bekövetkező bruttó árrésnövekedésének 50 százalékát adóztatná meg. A finomítói árrés lényegében azt mutatja meg, mekkora különbség van a nyersolaj beszerzési ára és az abból előállított üzemanyagok értéke között.
Európa-szerte próbálják fékezni az üzemanyagárakat
Csehország nincs egyedül az üzemanyagárak megfékezésére irányuló intézkedésekkel. Több európai kormány adócsökkentéssel, támogatásokkal vagy közvetlen árkorlátozással próbálja enyhíteni az autósokra nehezedő terheket.
Spanyolországban, Írországban, Cipruson és Portugáliában már hosszabb ideje érvényben vannak az üzemanyagokat terhelő adók vagy jövedéki terhek csökkentését célzó intézkedések. Máltán a kormány közvetlenül támogatja az üzemanyagot, hogy stabilan tartsa a kutakon fizetendő árakat.
Magyarország nem lépte meg
Havi ötezer forintos támogatással enyhíti a dízelautósok terheit a magyar kormány az év hátralévő részében, a mezőgazdasági termelők pedig átmenetileg a gázolaj teljes jövedéki adóját visszaigényelhetnék. Az állami dotáció decemberig él a maximum 150 lóerős, dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai számára, akik összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülhetnek. A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a nevükön van a gépkocsi, illetve az agrárszektorban dolgozókra is.
Az EKB szerint az energiaárak továbbra is kockázatot jelentenek
Az Európai Központi Bank szeptemberben 2,5 százalékra emelte irányadó kamatát, és arra figyelmeztetett, hogy a magas energiaárak továbbra is kockázatot jelentenek az európai gazdaság számára.
Az EKB szeptember 10-én közzétett monetáris politikai közleménye szerint az energiaellátás újabb zavarai azt eredményezhetik, hogy az energiaárak a jelenleg vártnál magasabbra emelkednek, és hosszabb ideig maradnak magasak.
Az EKB szakértői az Euronews Businessnek azt mondták:
az árak csökkenéséhez kulcsfontosságú lenne a közel-keleti konfliktus lezárása, valamint az energia- és finomítói szállítási útvonalak helyreállítása. Egy ilyen normalizálódás gyorsan mérsékelhetné a nyersolaj árát, és ezzel együtt a kiskereskedelmi üzemanyagárakat is.
A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy az oroszországi finomítói kapacitásokban bekövetkező zavarok akkor is magasan tarthatják a finomítói árréseket, ha a közel-keleti konfliktus rendeződik.