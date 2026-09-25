Erről jó, ha tud Kapitány István és a Tisza-kormány: bedühödtek az oroszok, novembertől elzárják a gázt, ha nem teljesíti a követeléseiket a 3 milliós ország - ilyen, amikor Putyint felpiszkálják
Oroszország akár teljesen leállíthatja a földgázszállítást Örményországba november 1-jétől, ha Jereván nem teljesíti Moszkva több politikai követelését – írja az Eurointegration.
Négy követelés teljesítése elkerülhetővé tehetné a gázszállítás leállítását
A lap információi szerint jelenleg már bejelentették a tervezett karbantartási munkálatokat, a fogyasztók ellátását pedig a korábban felhalmozott gáztartalékokból biztosítják. Az újság forrásai szerint november 1-je után akár egy „nagyobb üzemzavar” vagy más vis maior helyzet is bekövetkezhet, amelyre hivatkozva nem állítanák helyre az orosz gázszállítást.
A lap egyik forrása szerint Moszkva négy követelést támasztott Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel szemben. A forrás állítása alapján ezek teljesítése elkerülhetővé tehetné a gázszállítás leállítását.
- Az első követelés az örményországi orosz katonai jelenléthez kapcsolódik. A lap szerint Pasinjánt arra szólították fel, hogy ne kezdeményezze többé az Örményországban állomásozó orosz 102. katonai támaszpont jelenlétének megvitatását.
- A második követelés az orosz érdekeltségű vagyonelemeket érinti, köztük a vasutat és a Gazprom örményországi érdekeltségeit. Az örmény hatóságoknak fel kellene hagyniuk minden olyan lépéssel ezekkel az eszközökkel kapcsolatban, amelyet Moszkvában az orosz tőke elleni fellépésként értékelhetnek.
- A harmadik követelés Örményország külpolitikai irányvonalára vonatkozik, vagyis arra, hogy az ország az Eurázsiai Gazdasági Unió vagy az Európai Unió felé közeledjen. Moszkva állítólag azt követeli, hogy Jereván vagy vonja vissza az „Örmény Köztársaság európai uniós csatlakozási folyamatának megkezdéséről” szóló törvényt, vagy tűzze ki az erről szóló népszavazás időpontját.
- A negyedik követelés az oroszbarátnak tekintett politikai szereplők elleni eljárások leállítása lenne. A lap szerint ez többek között Robert Kocsarjan, Gagik Carukjan, Andranik Tevanjan és Szamvel Karapetjan ügyét érintené.
Az információ forrása emellett egy további követelésről is beszélt: állítólag azt szeretnék elérni, hogy a kormányba kerüljön egy Moszkva számára elfogadható miniszterelnök-helyettes, akivel az orosz vezetés közvetlenül együtt tudna működni.
A magyar-orosz energiakapcsolatok is kérdőjelesek
Magyarországnak nagyon kell az orosz olaj, a gáz és a két új paksi atomblokk, de az egyoldalú importkitettség csökkentése is cél, a politika pedig egyre több oldalról és egyre mélyebben szól bele a magyar energiabiztonságot érintő folyamatokba.
Kérdőjelessé teszi a magyar-orosz energiakapcsolatok majdani alakulását, hogy az Európai Unió elvárja az orosz energiahordozóról való leválást. Új helyzetet hozott az is, ahogy az új magyar kormány – az elődjétől teljesen eltérően – nyilatkozik Oroszországról, továbbá zajlik a Paks II. beruházás kézenfekvő, de nyitott kifutású átvilágítása, az orosz diplomaták minapi kiutasítása pedig egyenesen olaj volt a tűzre.
Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet is úgy látja, hogy az orosz-magyar kapcsolatok jelenlegi állapota valóban egy nem könnyű, átalakulással és átgondolással jellemezhető időszakon mennek keresztül. A Világgazdaság kérdésére a követség elmondta:
Országunk továbbra is nyitott a Magyarországgal való jóhiszemű, becsületes, pragmatikus és átlátható együttműködésre az energetika területén.
A nagykövetség válaszában ugyanakkor hangsúlyozta:
A magyar fél orosz diplomáciai képviselők kiutasításával kapcsolatos barátságtalan lépéseit részletesen kommentáltuk az idei szeptember 8-i és 9-i nagykövetségi közleményekben. Emellett a nagykövet idei szeptember 10-i, a TASZSZ hírügynökségnek adott interjúja is kitér erre a témára.
Természetesen a magyar kormány ezen lépései hatással lesznek a kétoldalú kapcsolatok egészére.