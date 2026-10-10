Emberéleteket lehetne menteni – ezt állítja Elon Musk, a szakértők azonban nincsenek meggyőződve arról, hogy ez nem csupán egy marketing szöveg. A Tesla a hatóságoknál és a közösségi médiában is nyomást gyakorol az európai döntéshozókra, hogy engedélyezzék vezetéstámogató rendszerét az egész unióban. Elon Musk vállalata életmentő technológiaként hirdeti a szoftvert, az ezt alátámasztani hivatott vizsgálatokat áttekintő hét közlekedésbiztonsági kutató szerint azonban az adatok nem bizonyítják, hogy a rendszer megelőzi a halálos baleseteket. A kampányról és az engedélyezés körülményeiről a Reuters közölt tényfeltáró riportot, több száz oldalnyi hatósági levelezés és szakértői interjú alapján.

Elon Musk a Tesla tulajdonosa / Fotó: NurPhoto via AFP

Betörhetnek-e a Tesla önvezető autói az európai piacra? Hiába lobbizik Elon Musk, a szakértők komolyan aggódnak

A vita a Full Self-Driving (Supervised), röviden FSD nevű rendszer körül zajlik. A név teljes önvezetést sugall, a zárójelben szereplő kiegészítés azonban felügyeletet jelent. A szoftver számos feladatot átvehet a vezetőtől, de nem helyettesíti őt. A Tesla saját tájékoztatója szerint az FSD képes például sávot váltani, kanyarodni és követni a navigációs útvonalat.

A gyártó ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a rendszer nem teszi autonómmá az autót: használatához folyamatosan figyelő sofőr szükséges, aki bármikor készen áll a beavatkozásra. Az európai terjeszkedésben a holland RDW járműhatóság áprilisi döntése hozott áttörést. Ez nemcsak egy új piacot nyitott meg a Tesla számára, hanem a további európai engedélyek megszerzéséhez is alapot teremtett. A szervezet Hollandiában érvényes típusjóváhagyást adott az FSD-nek, amelyre az uniós engedélyezési eljárás is épül. Az egész EU-ra kiterjedő használathoz viszont további eljárás és tagállami szavazás szükséges.

A holland hatóság szerint a sofőr a rendszer bekapcsolása után is felelős marad az autóért. Leveheti a kezét a kormányról, de szükség esetén azonnal át kell tudnia venni az irányítást.

A Tesla európai biztonsági vizsgálatában saját, képzett tesztvezetőinek FSD-vel megtett útjait hasonlította össze a hétköznapi Tesla-tulajdonosok vezetésével. A tanulmányt áttekintő kutatók szerint azonban a vizsgált FSD-s futásteljesítmény túl kevés volt a baleseti arányok megbízható összehasonlításához.