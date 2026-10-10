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Betörhetnek-e a Tesla önvezető autói az európai piacra? Hiába lobbizik Elon Musk, a szakértők komolyan aggódnak

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Elon Musk szerint az európai hatóságok emberéleteket kockáztatnak az engedélyezés halogatásával. A Tesla egyre több országban kap engedélyt vezetéstámogató rendszerének használatához, de a biztonsági kockázatok és a jóváhagyás körülményei komoly vitát váltottak ki szakértői körökben.
Hajdu Gréta
2026.10.10, 19:00
Frissítve: 2026.10.10, 19:31
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Emberéleteket lehetne menteni – ezt állítja Elon Musk, a szakértők azonban nincsenek meggyőződve arról, hogy ez nem csupán egy marketing szöveg. A Tesla a hatóságoknál és a közösségi médiában is nyomást gyakorol az európai döntéshozókra, hogy engedélyezzék vezetéstámogató rendszerét az egész unióban. Elon Musk vállalata életmentő technológiaként hirdeti a szoftvert, az ezt alátámasztani hivatott vizsgálatokat áttekintő hét közlekedésbiztonsági kutató szerint azonban az adatok nem bizonyítják, hogy a rendszer megelőzi a halálos baleseteket. A kampányról és az engedélyezés körülményeiről a Reuters közölt tényfeltáró riportot, több száz oldalnyi hatósági levelezés és szakértői interjú alapján.

Elon Musk Tesla SpaceX, Tesla
Elon Musk a Tesla tulajdonosa / Fotó: NurPhoto via AFP

Betörhetnek-e a Tesla önvezető autói az európai piacra? Hiába lobbizik Elon Musk, a szakértők komolyan aggódnak

A vita a Full Self-Driving (Supervised), röviden FSD nevű rendszer körül zajlik. A név teljes önvezetést sugall, a zárójelben szereplő kiegészítés azonban felügyeletet jelent. A szoftver számos feladatot átvehet a vezetőtől, de nem helyettesíti őt. A Tesla saját tájékoztatója szerint az FSD képes például sávot váltani, kanyarodni és követni a navigációs útvonalat. 

A gyártó ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a rendszer nem teszi autonómmá az autót: használatához folyamatosan figyelő sofőr szükséges, aki bármikor készen áll a beavatkozásra. Az európai terjeszkedésben a holland RDW járműhatóság áprilisi döntése hozott áttörést. Ez nemcsak egy új piacot nyitott meg a Tesla számára, hanem a további európai engedélyek megszerzéséhez is alapot teremtett. A szervezet Hollandiában érvényes típusjóváhagyást adott az FSD-nek, amelyre az uniós engedélyezési eljárás is épül. Az egész EU-ra kiterjedő használathoz viszont további eljárás és tagállami szavazás szükséges. 

A holland hatóság szerint a sofőr a rendszer bekapcsolása után is felelős marad az autóért. Leveheti a kezét a kormányról, de szükség esetén azonnal át kell tudnia venni az irányítást.

A Tesla európai biztonsági vizsgálatában saját, képzett tesztvezetőinek FSD-vel megtett útjait hasonlította össze a hétköznapi Tesla-tulajdonosok vezetésével. A tanulmányt áttekintő kutatók szerint azonban a vizsgált FSD-s futásteljesítmény túl kevés volt a baleseti arányok megbízható összehasonlításához.

A vállalat ezért közvetett mutatókat használt. Többek között azt mérte, milyen gyakran dudálnak, használnak irányjelzőt, gyorsítanak vagy fékeznek erősen, illetve vesznek be hirtelen egy kanyart. Ezek a mutatók adhatnak információt a vezetésről, de nem igazolják, hogy a rendszer csökkenti a halálos balesetek számát. A kutatók szerint a dudálás és az irányjelző használata különösen gyenge alap a baleseti veszély megítéléséhez. 

Az erős fékezés alkalmasabb jelzés lehet, de annak kapcsolata a tényleges baleseti aránnyal sem egyértelmű. Az összehasonlítást a tesztvezetők tapasztalata is befolyásolhatja. Ők jól ismerik az FSD korlátait, ezért könnyebben felismerhetik, mikor kell beavatkozniuk. Így nehéz megállapítani, hogy egy kedvező eredmény mennyiben köszönhető a szoftvernek, és mennyiben az azt felügyelő sofőrnek.

A szakértők fő kifogása az, hogy a Tesla többet állít a rendszer biztonságáról, mint amennyit a vizsgálataival bizonyítani tud.

A tanulmány módszertani megjegyzéseiben a vállalat is jelzi, hogy az összehasonlításból nem vonhatók le oksági következtetések. A kedvezőbb vezetési mutatók tehát önmagukban nem bizonyítják, hogy az FSD használata miatt kevesebb baleset történik.

A vizsgálatok költségén és menetén is vitáztak

A nyilvánosságra került hatósági levelezés szerint a Tesla többször kifogásolta a holland ellenőrzések költségét, időigényét és lebonyolítását. A vállalat egy alkalommal egy öt hónapos időszakra felszámított, 365 ezer eurós költség részletes elszámolását követelte. Az érintett hatósági munkatársak képesítéséről, munkaidejéről és óradíjáról is tájékoztatást kért, és az elszámolás megérkezéséig a fizetés visszatartását helyezte kilátásba. 

Az RDW egyik munkatársa később felvetette a további ráfordítás csökkentésének lehetőségét. Más egyeztetéseken szóba került bizonyos tesztek távoli megfigyelése. A Tesla egyes vizsgálatok előtt írásos jóváhagyást, valamint a tesztelésről és a résztvevőkről szóló előzetes tájékoztatást is kért.

A levelezést áttekintő szabályozási szakértők szerint ezek az egyeztetések kérdéseket vetnek fel a hatóság függetlenségéről. Az iratok egy részét ugyanakkor kitakarták, ezért a tárgyalások teljes tartalma nem ismert.

Az RDW visszautasította, hogy a gyártóval folytatott együttműködés befolyásolta volna az ellenőrzés alaposságát. A hatóság júniusi közleménye szerint saját eszközökkel több mint háromezer órányi tesztelést és ezernél több tesztfutamot végzett. A vizsgálatok közúton és tesztpályán, változatos forgalmi és időjárási körülmények között zajlottak. Saját adatszakértői a Tesla statisztikai elemzését is ellenőrizték, a jóváhagyás után pedig az éves helyett havi jelentéstételt írt elő a vállalatnak.

Musk a vásárlókat is bevonta a kampányba

Musk nyilvánosan arra kérte az európai Tesla-tulajdonosokat, hogy sürgessék a rendszer engedélyezését. A vállalat kommunikációjában visszatérő állítás, hogy a hatóságok késlekedése miatt nem válik széles körben elérhetővé egy életmentő technológia.Amikor Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter júliusban biztonsági aggályokat fogalmazott meg, Musk azt állította: az FSD jóváhagyásának késleltetése életekbe kerül. A miniszter közösségi oldalán ezután olyan hozzászólások jelentek meg, amelyek őt tették felelőssé a technológiával állítólag elkerülhető balesetekért.

Svéd és norvég hatóságokhoz is érkeztek hasonló üzenetek Tesla-tulajdonosoktól. A norvég közútkezelő képviselője azt nyilatkozta, hogy egy rendszert nem azért engedélyeznek, mert népszerű, és nem azért utasítanak el, mert vitatott.  Az életmentésről szóló kijelentéseket a norvég hatóság marketingállításként kezeli.

Szlovákia is engedélyezheti, az uniós döntés decemberre csúszott

Vannak azonban országok, amelyek tárt karokkal fogadják az újítást. Szlovákia napokon belül engedélyezheti az FSD használatát, és ezzel a kilencedik jóváhagyó uniós tagállam lehet. Németország támogatja az uniós engedélyezést, az októberre várt szavazást azonban decemberre napolták el. Az európai engedélyezésnek jelentős üzleti tétje van. 

A Tesla az egyre erősebb európai és kínai versenyben próbálja vonzóbbá tenni autóit, ehhez pedig fontos előnyt jelenthet a fejlett vezetéstámogatás.

 A nemzeti jóváhagyások számának növekedése azonban még nem garantálja az uniós engedélyt: a rendszer szabálykövetése és a biztonsági állítások bizonyíthatósága továbbra is vitatott.

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