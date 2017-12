Nagyot bukott az Uber az autókölcsönző üzletágon

Hatalmas veszteséggel ad túl autókölcsönző üzletágán, az Xchange Leasingen az Uber. Az utazásmegosztó, pontosabban Európában mostantól már hivatalosan is mezei taxis társaságnak tekintendő cég a Fair nevű startupnak adta el 30 ezer bérautóját, azaz a teljes, összesen 400 millió dollárt érő flottáját. A cég az Uber kölcsönzői üzletágánál tevékenykedő félezer dolgozóból 150-et átvesz.

A vételárat nem közölték, csak annyit, hogy az Uber egyben résztulajdonosa lesz a Fairnek, amelytől a fuvarvállalat ügyfelei és dolgozói exkluzív feltételekkel bérelhetnek autót, akár az uberezéshez is – tudta meg a The Wall Street Journal. A Fairt az autóiparban jártas, a BMW-nél és a Teslánál is megforduló, kölcsönzői tapasztalatokkal rendelkező veterán cégvezetők alapították. Az idén egymilliárd dollárt vontak be befektetőktől, de a feltőkésítésben a BMW, a Mercedes és a Penske közvetlenül is részt vállalt. Az Uber eleve nem remélt nyereséget a bérautó-üzletágtól, arra viszont ők sem számítottak, hogy az augusztusban meghirdetett leánycégen autónként nem 500, hanem 9 ezer dolláros veszteséggel adnak majd túl. Ha a gazdasági napilap nem téved, akkor ez 270 millió dolláros bukást hozott a cég számára.

A sorozatos botrányaiba belebukó Travis Kalanicket a nyáron a vezérigazgatói poszton felváltó Dara Khosrowshahi azon dolgozik, hogy eltüntesse az utóbbi két negyedév 2,52 milliárd dolláros veszteségét, befektetőket vonjon be, majd 2019-ben végre tőzsdére vihesse az év elején még 69 milliárd dollárt érő Ubert.