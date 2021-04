Hidrogénüzemű hajózással lenne karbonemleges a Shell

A Shell hatalmas lépést tett a fenntarthatóság irányába: az olajipari óriás Szingapúrban tanulmányozza partnereivel a hidrogénüzemű üzemanyagcellás hajózás piaci lehetőségeit. Ezzel a megoldással a szektor az évszázad közepére elérhetné a dekarbonizációt.

A Shell megtette az első lépést a fenntartható hajózás elősegítésére: a nemzetközi energia- és petrolkémiai vállalat a hidrogénüzemű üzemanyagcellás hajók beüzemelését tanulmányozza partnereivel Szingapúrban – írta szerdán a Reuters.

A kutatás azért létfontosságú, mert ha sikerrel jár, és kivitelezhetőnek bizonyul az új technológia, az megnyitja az utat a tisztább, hidrogénmeghajtású hajózás előtt

– közölte a vállalat. A Shell elemzése szerint a hidrogénüzemű üzemanyagcellás hajók teszik majd lehetővé azt, hogy a szektor az évszázad közepére elérje a nettó zéró károsanyag-kibocsátást.

A próbaüzem során egy meglévő Ro-Ro (roll on – roll off) rendszerű közúti-vízi kombinált szállításra alkalmas hajóra fejlesztik ki és szerelik fel üzemanyagcellákat. A Ro-Ro alkalmazás lényege, hogy a közúti szállítójárművek saját kerekükön gurulnak fel a vízi járművekre (hajó, komp, uszály), és a célállomáson is ugyanígy hagyják el azt.

A hajót a Shell bérli a kutatáshoz, illetve a vállalat adja a hidrogén üzemanyagot is. Partnerei, a SembCorp Marine és az LMG Marin pedig megtervezik és felszerelik a Penguin International tulajdonában lévő hajóra az üzemanyagcellákat, de a 12 hónapos próbaidőszak csak a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után indul – közölte a Shell.

A hajózási szektor dekarbonizálásához az üzemanyagcellák és a hidrogénmeghajtás ígéretesnek bizonyulhat, ezért a partnerekkel való együttműködés során a vállalat szeretné elősegíteni ezen kritikus technológia megértését és fejlesztését

– mondta Nick Potter, a Shell ázsiai csendes-óceáni és közel-keleti hajózási és tengerészeti vezetője.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete hajózás területén kitűzött fenntarthatósági céljainak elérése érdekében az ipar vezetői szerint az első nettó zéró károsanyag-kibocsátású hajóknak az évtized végéig be kell lépniük a globális szállítmányozásba. A hidrogénnel hajtott hajók pedig a 2030-ig kitűzött cél elérését segíthetik.