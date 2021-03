Luxusút a semmibe: erre készülnek a nagy hajótársaságot

Bár a világ vezető hajótársaságai tavaly több mint 60 milliárd dollár adósságot halmoztak fel, idén már optimistábbak az elemzők várakozásai, így a vállalatok részvényárfolyamai is felkapaszkodtak.

A pandémia kitörése különösen erősen sújtotta az idegenforgalmat,

tavaly az utazási és turisztikai szektor hozzájárulása a világ GDP-jéhez – 4500 milliárd dollárral – majdnem a felére zuhant

az Utazási és Turisztikai Világtanács friss jelentése szerint. A 2020-as év a hajóutakat kínáló cégekkel is kíméletlen volt, az utasok mostanáig sem térhettek vissza a fedélzetekre, miután az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ biztonsági okokból továbbra sem ajánlja a hajóutakat. Az iparág három legnagyobb szereplője számára a tavalyi év nagy gazdasági áldozattal járt, rengeteg készpénzt égettek el, és hatalmas adósságterheket halmoztak fel.

A járvány alatt a világ vezető hajótársaságai több mint 60 milliárd dollár adósságot halmoztak fel. A Norwegian Cruise Lines adósságterhe meghaladta a 12,15 milliárd dollárt, a Carnival Corporation adóssága körülbelül 30 milliárd dollár volt, míg a Royal Caribbeané több mint 18,95 milliárd dollár – derül ki a Comprar Acciones által közzétett elemzésből.

Erre az évre az elemzők várakozásai már optimistábbak.

Néhány európai társaság – mint például az MSC Cruises vagy a Costa Cruise Line – tavaly nyáron újraindította az olaszországi utazásait, de a járvány második hulláma gyorsan elmosta a szezont. Most ők is óvatosabbak, és tengerentúli riválisaikhoz hasonlóan legkorábban a nyár elején várják az Európán kívüli utazások újraindulását. A Carnival már most megcélozta az oltással rendelkező briteket:

legújabban a sehová sem tartó óceánjáróira is kínál jegyeket.

Hajói Southamptonból futnak ki, és végig a brit partok közelében maradnak majd. Egyelőre csak ehhez hasonló utakat kínál a Royal Caribbean is, csak éppen az ázsiai közönségnek — a társaság luxushajói március óta Szingapúrból indulnak, és ide is érkeznek vissza, várhatóan a nyár elejéig.

Az előrejelzés szerint a Carnival Corporation bevételei 13,6 százalékkal, jövőre pedig 227,4 százalékkal gyarapodhatnak. A Royal Caribbean részvényeinek célárát a Deutsche Bank 62 dollárról 79 dollárra emelte, a JPMorgan pedig 91-ről 100 dollárra.

A Royal Caribbean részvényeivel tegnap 85 dollár közelében kereskedtek, ami azt jelenti, hogy egy év alatt megduplázódott az árfolyam, bár még mindig jelentősen elmarad a tavaly év eleji zuhanás előtti szinttől. Tavaly a vállalat részvényeinek árfolyama 44 százalékot zuhant. Hasonlóképpen a Carnival Corporation és a Norwegian Cruise Lines teljesítménye is az év eleje óta emelkedő trendet mutat. Papírjaik árfolyama éves alapon szintén több mint duplájára, 26,1, illetve 26,8 dollárra emelkedett.

A tavalyi utolsó negyedévben a Royal Caribbean 1,37 milliárd dollár nettó veszteséget szenvedett el, az egész éves vesztesége 5,8 milliárd dollár volt. A miami székhelyű vállalat utolsó negyedéves bevételei 34,1 millió dollárt tettek ki, ami jócskán elmaradt a 2019 hasonló időszakában könyvelt 2,52 milliárd dollártól. Ráadásul a a tavalyi összbevétel csupán 2,2 milliárd dollár volt.

A Carnival Corporation még nagyobb, 2,2 milliárd dollár veszteséget szenvedett el a tavaly novemberben zárult negyedévben. Az elemzők ennek ellenére úgy látják, az idei bevételek 13,6 százalékkal növekednek, jövőre pedig több mint duplájukra nőhetnek a cég bevételei.