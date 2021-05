Nehezítik a talpra állást az országokon belüli nagy egyenlőtlenségek

A regionális pénzügyi együttműködés erősítéséről és a koronavírus-járvány által leginkább sújtott országok megsegítésétől állapodtak meg hétfőn a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN), valamint Kína, Japán és Dél-Korea pénzügyminiszterei és jegybankvezetői az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) éves közgyűlése alatt rendezett virtuális találkozójukon. Az ASEAN +3 néven emlegetett tömb – Indonézia, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld, Brunei, Vietnám, Mianmar, Kambodzsa és Laosz, illetve Kína, Japán és Dél-Korea – a közös közlemény szerint elkötelezett a hosszú távon fenntartható fiskális stabilitás mellett. A dokumentum hangsúlyozza, hogy

„a tartós politikai támogatásnak és az oltási kampánynak köszönhetően javultak a régió növekedési kilátásai”, ezért az aláírók arra számítanak, hogy 2021-ben visszapattan a gazdaság.

Figyelmeztető jelnek tartják azonban, hogy a talpra állás üteme nem csupán az egyes országok között, hanem azokon belül sem volt eddig egyforma, és azt az új vírusvariánsok megjelenése, valamint az oltási kampányokban tapasztalható egyenlőtlenségek is veszélyeztetik. Ezért

újfajta kezdeményezések szükségesek a régió pénzügyi biztonságának garantálására, valamint az összes meglévő politikai eszközt is fel kell használni, hogy elősegítsék a fenntartható gazdasági fejlődést, miközben egyúttal mérséklik a pénzügyi összeomlás kockázatát is.

A pénzügyminiszterek és jegybanki kormányzók emellett ismét elkötelezték magukat a szabad és szabályozott multilaterális regionális kereskedelem és befektetési politika mellett. A járvány okozta válság egyébként a mindenki számára biztosítandó egészségügyi ellátás, a klímaváltozás, az infrastruktúra-fejlesztés, valamint az ázsiai fejlődő államok adósságállományának átláthatósága és fenntarthatósága mellett fontos napirendi pont az ADB napirendjén is.

Indiában a napokban tetőzhet a járvány

Indiában lassulni látszik a koronavírus-járvány terjedése, de tegnap így is immár az egymást követő 12. napon jelentettek 300 ezer feletti új esetet. Az egészségügyi tárca adatai szerint a fertőzöttek száma megközelíti a 20 milliót, az áldozatoké pedig a 219 ezret, szakértők szerint azonban mindkettő ennek akár az öt-tízszerese is lehet. Biztató jel viszont, hogy az elvégzett tesztekhez képest a fertőzöttek aránya először csökkent április közepe óta. A matematikai modellek szerint a járvány várhatóan a napokban tetőzik, egy kicsit hamarabb, mint ahogy korábban jelezték. India legalább 11 államában vezettek be valamilyen szintű korlátozásokat, de Narendra Modi központi kormánya a negatív gazdasági hatásoktól tartva még mindig vonakodik az országos zárlattól, bár az Indian Express című lap értesülése szerint ezt javasolja az operatív törzs.