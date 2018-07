Az ázsiai légicégek a legkedveltebbek

Idén is kiosztották a Skytrax-díjat, a világ legjobb légitársaságainak járó elismerést. A 2018-as évben az utasok szavazatai alapján a Singapore Airlines kapta a díjat.

A Skytrax légi közlekedéssel foglalkozó elemzőcég 2018-ban is összeállította a legjobb repülőgépes vállalatok rangsorát az utasok szavazatai alapján. A brit elemzőtársaság 1999 óta, ünnepélyes keretek között hirdeti ki az adott év legjobbjait. Idén a Singapore Airlines kapta meg a Skytrax-díjat, az ázsiai vállalatot immár ötödik alkalommal választották meg az év legjobbjának – írja a Bloomberg.

Az elmúlt két évben a Singa­pore Airlines átalakította a kabinjait, hogy nagyobb szórakoztatóeszközöket és több helyet biztosítson az utasainak, dupla ágyakat szereltetett be az első osztályra, illetve teljes méretű ágyakat a helyi járatok üzleti osztályára, hogy ezzel is versenyképes legyen közel-keleti versenytársaival. A vállalat öt év kihagyás után, októbertől újraindítja nonstop járatait Szingapúrból New Yorkba.

A világ tíz legjobbja közül hét helyet is meg tudtak szerezni az ázsiai légitársaságok, így például a japán All Nippon Airways a harmadik helyezést, a tajvani EVA Air pedig a negyedik helyet. Az öböl menti légitársaságok közül a Qatar Airways szerezte meg a második helyet, az Emirates pedig éppen csak lecsúszott a dobogós harmadik helyről. A Deutsche Lufthansa AG a maga hetedik helyével az egyedüli európai légitársaság, amely felkerült a Skytrax listájára, az Egyesült Államokból pedig egyetlenegy vállalat sem tudta képviseltetni magát.

A díjátadón egyéb kategóriákban is eredményt hirdettek. A legjobb diszkont-légitársaság is egy ázsiai vállalat, az AirAsia lett, amelyet az európai cégek közül a Norwegian és az EasyJet követ. A tízes listára bekerült kilencedik helyezettként a magyar hátterű fapados járatokat indító Wizz Air is, ezzel az eredménnyel maga mögé utasította az orosz Pobeda légitársaságot.

