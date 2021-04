Ezek az amerikai nagyvállalatok évek óta nem fizettek adót

Több tucatnyi amerikai nagyvállalat egy cent adót sem fizetett a szövetségi kasszába immár harmadik éve, pedig mindegyik nyereséges — állítja egy friss kutatás.

Legkevesebb 26, az Egyesült Államokban bejegyzett székhellyel rendelkező nagyvállalat — köztük olyanok is, mint a FedEx, a Duke Energy vagy épp a Nike — egyetlen adódollárral sem járult hozzá a szövetségi kormányzat bevételeihez 2018 óta, állítja egy a New York Times által ismertetett tanulmány. Az Adózás- és Gazdaságpolitikai Intézet (Institute on Taxation and Economic Policy – ITEP) kutatása szerint ezek — többségében a Fortune 500-as listán is szereplő — vállalatok az adótörvényben meglévő kiskapukat kihasználva kérvényezték az adóhivataltól a 21 százalékos társasági adó további csökkentését, vagy épp a társasági adó megfizetése alóli teljes mentességet az elmúlt években.

Többen közülük még jelentős adó-visszatérítést is kaptak, annak ellenére, hogy együttesen mintegy 77 milliárd dolláros bevételre tettek szert 2018 óta.

Az ITEP összesen 55 olyan amerikai nagyvállalatot talált (a teljes lista itt megtekinthető), amelyek az adótörvényben megtalálható kiskapukat, eseti adókedvezményeket kihasználva, tavaly egyáltalán nem fizettek társasági adót, annak ellenére, hogy mind nyereségesek voltak.

Legutóbb Donald Trump elnöksége alatt, még 2017-ben megváltozott a társasági kulcsa, 35 százalékról 21 százalékra.

A Biden-kormányzat most ezt készül felülírni, és 28 százalékra módosítani az adókulcsot,

hogy az elnök által megígért ösztönzéseket finanszírozni tudja. Ám ehhez pártja várhatóan nem tudja elnyerni a republikánusok támogatását a Képviselőházban.

A Joe Biden amerikai elnök által a napokban ismertetett gazdaságélénkítési tervekről bővebben itt olvashat:

Biden egyúttal azt tervezi, megszünteti az adófizetés alóli kedvezményeket, illetve teljes mentességet nyújtó kiskapukat is, azzal, hogy meghatároz egy minimális adófizetési kötelezettséget minden vállalat számára.

A Fehér Házban azzal számolnak, hogy így 15 év alatt kétezer milliárd dollárnyi extra adóbevétel érkezhet a szövetségi államkasszába.

Ahogy arról beszámoltunk, Joe Biden elnök épp az Amazont pécézte ki magának ezek közül az óriásvállalatok közül, annak ellenére, hogy cég az ITEP listáján például nem szerepel, hiszen 2019-ben — két év kihagyás után — újra elkezdte az adófizetést a szövetségi kasszába. Erről bővebben itt olvashat: