Bakancslistára kell kerülnie Budapestnek

Fel kell helyezni a vidéki lakosság turisztikai térképére Budapestet. Rövid távon húsz százalékra kell növelni a belföldi vendégforgalom arányát – hangzott el a Budapest Brand Zrt. kerekasztal-beszélgetésén.

Gyors eredményt biztosan nem lehet elérni, de mindenképpen és mielőbb el kell kezdeni a belföldi utazók meghódítását – derült ki azon a szakmai kerekasztal-beszélgetésen, amelyen a Budapest idegenforgalmát fejlesztő lehetőségekre kerestek választ a Budapest Brand Zrt. által összehívott ágazati szövetségek és vállalatok vezetői. A Budapest Brand, a Fővárosi Önkormányzat cége a napokban indította el belföldieket megszólító, több tízmillió forintos reklámkampányát, mindenekelőtt a kedvezményes belépőjegyeket és 48 órás korlátlan közlekedést nyújtó Restart Budapest kártyára összpontosítva. Faix Csaba, a társaság vezérigazgatója szerint nagyon fontos, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) is népszerűsíti Budapestet belföldön. Ugyanakkor leszögezte, hogy a külföldi vendégéjszakákat sosem fogják tudni belföldiekkel pótolni, de az a város, ahová a járvány előtt évente négymillió vendég érkezett, jó város, és a magyarok számára is kellően vonzó lehet. Ehhez meg kell mutatni az értékeket, az attrakciókat, élményeket és érdekességeket kell kínálni, és mindezt speciális csomagajánlatok formájában. A fő célcsoport a családos turista, hiszen akik gyerekként megismerik és megszeretik Budapestet, felnőttként is rendszeresen felkereshetik.

Bizonyára mindannyian rengeteg hibát követtünk el az elmúlt években – szögezte le a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, Flesch Tamás, kimondatlanul is arra a kijelentésre utalva, amely szerint a budapesti modell megbukott. (Ezt Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója a Világgazdaság minapi csúcskonferenciáján jelentette ki.) Flesch Tamás szerint az az egyik hiba, hogy Budapest még mindig nem elég ismert és érdekes a vidékiek számára, és inkább veszik célba városlátogató turistaként Bécset vagy Párizst, a magyar fővároson pedig csak átutaznak. A belföldi vendégforgalom valójában sokkal nagyobb, mint amennyit a vendégéjszakákról szóló statisztika tükröz, hiszen nem minden Budapestre látogató belföldiből lesz szállóvendég. A többségük hazatér a fővárosi programja után, vagy rokonnál, ismerősnél száll meg – ebben egyetértettek a kerekasztal résztvevői.

A Budapest egyik fő vonzerejének számító történelmi gyógyfürdők látogatóinak 60 százaléka belföldi volt a világjárvány előtt, ami elfogadható arány, és együtt lehet élni vele a továbbiakban is – mondta a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) vezérigazgatója, Szűts Ildikó. Azt tartja inkább problémának, hogy a belföldiek között nagyon kevés a vidéki, ugyanis a magyar fürdőzők 85 százaléka budapesti. Ennél sokkal több vidékire, belföldi vendégre van szükség, Budapestnek a belföldiek bakancslistájára is fel kell kerülnie! – mondta a BGYH vezérigazgatója.

A korábbinál sokkal több magyar vendégre van szüksége az összes többi budapesti attrakciónak, szabadidős és kulturális intézménynek.

Az Imagine Budapest városi túraszervező cég vezetője, Káldi Emese szerint a rugalmas programszolgáltatók, mint a cége, gyorsan tudnak változtatni, és meg is tették: a kifejezetten a vidékieket célzó, Budapest érdekességeit bemutató városi túrákkal 20 százalékkal nőtt a hazai vendégeik száma. A 20 százalékos belföldi vendégarány Faix Csaba szerint első körben reális cél.

Budapest elkezdett pulzálni, vonzza az eseményeket, és rengeteget változott az elmúlt években. A belföldiekben a pszichés gátakat kell letörni, és megmutatni nekik, hogy az a város, amely nyüzsgő és zajos, nem riasztó, hanem izgalmas és érdekes – fogalmazott Gianni Annoni étteremtulajdonos, gasztroszakértő. Hétvégente pedig, amikor a budapestiek vidékre mennek, csendesebb a város, a vidékiek jöhetnének ilyenkor is, amikor kisebb a tömeg. A családosokat célzó csomagajánlatok népszerűsítésében épp a hétvégi városlátogatások terén áttörést elérve lehetne megtenni az első lépést – derült ki a szakértők által elmondottakból. Az is sokat lendítene a keresleten, ha a Széchenyi-pihenőkártyákkal lehetővé válna a Restart Budapest Card megvásárlása – jelezték a kedvezményprogramban részt vevő cégek vezetői.