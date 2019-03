Nőnapi csúcsforgalomra készülnek a virágosok

A tapasztalatok szerint nőnap alakalmából ajándékozottanként átlag több mint 1000 forintért vásárol egy-egy vevő virágot.

Javában készülnek a hazai virágüzletek a közelgő nőnapra, amikor napi forgalmuk megtöbbszöröződik. A tapasztalatok szerint ajándékozottanként jellemzően legalább 1000 forintért vásárol egy-egy vevő virágot, jellemzően hazai termesztésű fréziát, jácintot, nárciszt, illetve az örök klasszikus rózsát, gerberát, szegfűt – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből.

Ellentétben több más jeles alkalommal,

a nőnap a virágok tekintetében „egynapos” ünnep, azaz szinte mindenki március 8-án vásárol és ajándékoz virágot, a megelőző vagy az azt követő pár napban nem igazán.

A tapasztalatok szerint, ha hétköznapra esik a nőnap – ahogy idén is –, az jót tesz a virágüzletek forgalmának, hiszen akkor a családtagok mellett a kolléganőknek is sokan vesznek virágot.

A vásárlók körében a legnépszerűbbek az egyszálas virágok és a kisebb csokrok, illetve a tavaszi hagymás cserepes virágok, a piaci keresletet nagy mértékben el tudják látni a hazai termesztők. Kisebb-nagyobb csokrokat is előszeretettel választanak a vevők, elsősorban családtagoknak, vagy közelebbi barátoknak. Egy átlagos virágüzlet több száz szál virágot ad el nőnapkor, de természetesen ez nagyban függ az elhelyezkedéstől, törzsvásárlói körtől illetve a promócióktól is. A virágpiac szempontjából a Valentin-nap az év első kiugró eseménye, amit most egy még nagyobb dömping, a nőnap, s májusban az anyák napja illetve a ballagások követnek.