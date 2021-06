Öt helyet lépett előre Magyarország

Öt helyezést javítva a 42. helyen végzett Magyarország az IMD nemzetközi versenyképességi rangsorban – derült ki az intézet jelentéséből. Varga Mihály pénzügyminiszter a friss elemzésre reagálva elmondta:

a visegrádiak közül csak Csehország előzi meg Magyarországot, és a bővebb régióban is jó a hazai helyezés.

Három területen volt jelentős előrelépés: az adórendszer, a beruházások és a munkaerőpiac helyzetének javulása terén. A beruházások listáján 30, az adózásén 12, a munkaerőpiacin és a foglalkoztatásin 7-7 helyet javított a magyar gazdaság. A Világgazdaság kérdésére a miniszter rámutatott: közmű-engedélyeztetés határideje már most sokkal rövidebb, mint korábban, de van lehetőség további lefaragásra.

– mondta a Világgazdaság kérdésére Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

A rangsorban öt hely javítása jó eredmény, de a 64 országból 42. helyen állunk, vagyis van tere a fejlődésnek.

A legjobb teljesítményt a gazdasági mutatókban érte el Magyarország, ami a válság elleni hatékony intézkedéseknek köszönhető. Nem egyoldalú a javulás, ugyanakkor a gazdasági növekedés dominálja. Az elemző hangsúlyozta: tavaly nem volt drasztikus versenyképességjavító intézkedés, de a kényszerdigitalizáció javíthatott a magyar helyzeten.

A közművekhez jutás az egyik legnagyobb korlátozó tényező a Magyarországon beruházó cégeknek, és bár volt javulás, további lépésekre lenne szükség. Virovácz Péter hozzáfűzte: egy zöldmezős fejlesztésnél 1-1,5 évbe is telhet a közművesítés, ami eltántoríthat befektetőket, a cégalapítás és az építkezés viszont könnyű Magyarországon.

– mutatott rá Sass Magdolna, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Világgazdasági Intézetének igazgatója a Magyar Közgazdasági Társaság konferenciáján.

Sok cseh vállalat terjeszkedik külföldre, sőt van, amely Kínában nyújt pénzügyi szolgáltatást. Hasonló lépésekre lenne szükség a magyar cégeknél is. Wisniewski Anna, a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara ügyvezető igazgatója aláhúzta: a V4-ek elsősorban a tudás fejlesztésével léphet előrébb a következő években. Lengyelország és Magyarország között nincs megfelelő közúti, vasúti összeköttetés, ezért a két ország termékei nehezen cserélhetnek gazdát. Wisniewski Anna hangsúlyozta:

Szilágyiné Bátorfi Edit, a Visegrádi Alap ügyvezető igazgatója felhívta a figyelmet:

A közlekedést fejleszteni kell, az út a mostani Krakkó-Budapest vonattal 12 óra, ez egy versenykerékpárosnak 10 óra. Az ügyvezető igazgató hozzátette: az egyetemek besorolása miatt választanak a térségben nyugati egyetemeket az Erasmus félév során, magasan jegyzett felsőoktatási intézményekkel a visegrádi országok is vonzóak lehetnének.

A kihívásokra figyelmeztet az IMD

Az elsőszámú kihívást még az idén is a koronavírus, illetve a járvány utóhatásai jelentik – olvasható az IMD elemzésében. Az infláció burjánzása is probléma. A munkaerő strukturális váltásával javulhat a foglalkoztathatóság. Fontos lenne, hogy a jelenlegi autóipari kapacitások megtalálják a helyüket az e-mobilitásban. A jelentés szerint a közfinanszírozásra a koronavírus mellett a 2022-es választások is nyomást helyezhetnek.