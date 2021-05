A magas bér már nem elég a fiataloknak, többre vágynak

A pályakezdő fiatalok számára a szakmai fejlődés, a továbbképzés lehetősége, valamint a munka és a magánélet egyensúlya a legfontosabb – mondta a Világgazdaságnak Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. marketing- és kommunikációs igazgatója a cég szeptemberben induló, Level UP! utánpótlás- és gyakornoki programja kapcsán. Kitért arra is, mi szólhat egy állami cég mellett a multikkal vagy éppen a startupokkal szemben.

Milyen céllal és miért most indítja el utánpótlás- és gyakornoki programját a Szerencsejáték Zrt.?

Idén harmincéves a Szerencsejáték Zrt., ez alatt az idő alatt sok tudás és tapasztalat halmozódott fel a cégben, de közben a szerencsejáték-ipar is nagy átalakuláson ment keresztül. Ezért kulcsfontosságú, hogy a fiatal, tehetséges szakemberek legjavát vonzzuk magunkhoz, hogy több generáció együttes erőfeszítéseivel megfelelő válaszokat adhassunk az előttünk álló kihívásokra. Mielőtt megnyomtuk volna a startgombot, alaposan felmértük a piacon már meglévő nagyvállalati programokat, és igyekeztünk a legjobb példákat a sajátunkba is beépíteni, azokat pedig számos újdonsággal kiegészíteni.

Mire számíthatnak a Level UP! résztvevői? Mi teszi egyedivé a programot?

Először is két részből áll:

a gyakornoki programba egy évre várjuk a felsőoktatásban tanulókat, az utánpótlásprogramunk viszont hároméves. Az utóbbinál kritérium, hogy a jelentkezők frissen végzettek legyenek, legfeljebb két év munkatapasztalattal.

Szeptembertől három éven át húsz főnek szavazunk bizalmat az utánpótlásprogramban, tíznek pedig a gyakornokiban. Ily módon minden szakterületen megnyílnak betöltésre váró pozíciók, legyen az kereskedelem és játékfejlesztés, marketing és kommunikáció, HR és pénzügy vagy éppen műszaki, mérnöki, informatikai vagy jogi munkakör.

A kiválasztáshoz nemcsak önéletrajzot és motivációs levelet várunk, hanem a jelölteknek egy 90 másodperces bemutatkozó videót is fel kell tölteniük a karrieroldalunkra.

A Level UP! abban mindenképpen egyedi, hogy az utánpótlásprogram második-harmadik évében egyrészt külföldi tapasztalatszerzésre, másrészt más állami vállalatoknál szakmai gyakorlatra is van lehetőség.

További érdekesség, hogy a munkaidő 20 százalékában olyan képzést biztosítunk a résztvevőknek, amely célzottan a projektmenedzsment-szemléletről és a vezetői készségek, kompetenciák kialakításáról szól. Fontos pillér a mentorprogram is, amelyben a fiatalokat nagy tudású, tapasztalt munkatársak segítik.

A tehetséges fiatalok jelentős részét gyakran a két reálgazdasági véglet, a multik vagy éppen a startupok vonzzák. Velük szemben mi szólhat ma egy állami hátterű cég mellett?

A Covid-válság megmutatta, hogy az állami szektor válságálló munkahelyeket biztosít. Ezzel együtt tisztában vagyunk azzal, hogy bár ágazati szinten monopolhelyzetünk van, nagy versenyben vagyunk más vállalatokkal a tehetséges fiatalok megszerzéséért, sőt a saját szakembereink megtartásáért is. Éppen ezért, mielőtt elindítottuk volna a Level UP!-ot, felmértük, hogy mi tesz vonzóvá egy munkahelyet az új generáció számára. Kiderült, hogy

már korántsem elég önmagában a magas bér és a jutalmazási rendszer, sokkal inkább a szakmai fejlődés, a továbbképzés lehetősége, emellett pedig a munka és a magánélet egyensúlya számít.

Ennek a kutatásnak az eredményeit is figyelembe véve építettük fel a programunkat. A felsoroltakon túl a társadalmi felelősségvállalás is fontos szempont a fiataloknak, a többségük szívesen csatlakozik egy nyitott, befogadó közösséghez. Erre a legkézenfekvőbb példa vállalatunk esetében az, hogy a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának segítése számunkra nem üres lózung, közösségünk 10 százaléka megváltozott munkaképességű kolléga.

Közvetett célként a Level UP! erősítheti a munkáltatói imázst is?

Bízunk benne, de büszkén mondhatjuk, hogy az ez irányú törekvéseinket már ez elmúlt években is számos meghatározó HR-szakmai díjjal ismerték el, ami azt üzeni, hogy a szélesebb közvélemény és a saját kollektívánk is jó munkahelynek tartja vállalatunkat. A legutóbb például a munkatársak visszajelzése alapján a legalább ezer főt foglalkoztató nagyvállalati kategóriában a Szerencsejáték Zrt. 2013 és 2018 után 2020-ban is kiérdemelte a Kincentric Legjobb Munkahely díjat. Jelzésértékű, hogy ez a felmérés tavaly szeptemberben, a második hullám kellős közepén volt, vagyis a pandémia alatt hozott munkáltatói intézkedések kedvező fogadtatását is tükrözi.

Tervben van az utánpótlásprogramon túl is a bővítés?

Mindenképp ez az irány. Előremutató, hogy már a pandémia alatt sem pusztán megőriztük a munkahelyeket és a béreket, hanem új kollégákat is felvettünk. Folyamatosan bővülünk, mivel szerteágazó a tevékenységünk, és a magasabb bázison is évről évre két számjegyű növekedést tervezünk, ezért szükség is van a kollektíva felfrissítésére, illetve megerősítésére. A vállalat több mint 1700 fős létszámmal működik, de a partneri értékesítési hálózatban mintegy tízezer dolgozó megélhetéséhez is hozzájárulunk.