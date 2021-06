Kiberbűnözés: a cégek több mint felét érte már támadás

Az Antenna Hungária Zrt. az idén folytatja infrastruktúra-szolgáltatói pozíciója erősítését, és jelentős bővülést vár az IT-biztonság piacán, ahol tavaly jelent meg – mondta lapunknak Mándi Gábor vezérigazgató-­helyettes, vállalatirányítási igazgató.

Milyen pénzügyi eredménnyel zárta 2020-at az Antenna Hungária (AH), és mire számít az idén?

A járvány a vállalat üzleti tevékenységére is rányomta a bélyegét, így az árbevétele a tervezettnél kisebb, 41,3 milliárd forint volt, bár még így is jelentősen meghaladta a 2019-ben könyvelt 38,6 milliárdot. A csaknem 1,9 milliárd forint adózott eredménye azonban az üzleti terv várakozásait is meghaladta, e növekedés egyébként a Telenor csoportba történő befektetésnek is köszönhető.

Az idei üzleti tervünkben már számoltunk a járványhelyzet fokozatos enyhülésével, így további, legalább 3 milliárd forintos bevételnövekedést várunk, és az adózott eredmény esetében is nagyon optimista a társaság.

Hogyan hatott a vállalat termé­keire és piacaira a járványhelyzet?

Az olyan hagyományos üzleti tevékenységeink, mint a televíziós és a rádiós műsorszórás, az üzleti távközlési, a multimédiás és az infokommunikációs szolgáltatások esetében stabilitást tapasztaltunk. A műsorgyártásban enyhébben, a nemrég indult rendezvényszervezési szegmensünkben pedig komolyabban estek a bevételeink a világjárvány miatt lemondott vagy elhalasztott sportesemények, fesztiválok, állami ünnepek és konferenciák miatt. Ahol lehetett, csökkentettük a működési költségeinket és a beruházásainkat, de kifejezetten a járványhelyzet miatt egyetlen munkavállalót sem bocsátottunk el.

A lakosság médiafogyasztása is változott. Hogyan alakult a műsorszolgáltatás és a műsorszórás iránti kereslet?

Mérföldkő volt a 2020-as év az Antenna Hungária életében. A társaság 2020 szeptemberétől újabb 12 évig használhatja földfelszíni műsorszórásra az érintett frekvenciatartományt. Az előfizetőket érintő szolgáltatás esetében vállaltuk a korszerűbb sugárzási technológiára (DVB-T2 és HEVC) történő átállást is, ami majdnem egy év előkészítés után, 2020 januárjától szeptemberéig tartott.

Ezzel párhuzamosan a MinDigTV szolgáltatási palettája is megújult, felhasználói a tizenkét ingyen fogható csatorna mellett előfizethetnek négy MinDigTV Prémium fő-, illetve a Szabadidő kiegészítő csomagra.

A díjmentes és fizetős tartalmakat is kínáló MinDigTV GO szolgáltatásunkkal pedig lehetővé tettük, hogy megfelelő internetelérés esetén (amelyhez már társaságunk is kínál mobilinternetet), bármikor, bárhonnan tévézhessenek az ügyfeleink, és hozzáférjenek filmek és sorozatok széles kínálatához. Enyhén, de folyamatosan csökken a digitális földfelszíni televíziózás nézői bázisa, ezen próbálunk fordítani az új megoldásokkal és szolgáltatásokkal. Kiemelném legújabb okosdekóderünket, amely egyesíti a földfelszíni tévé és az internet előnyeit.

Tavaly tavasszal lépett be az AH az IT-biztonság piacára. Miért?

A Kaspersky Lab 2019-es kutatása azt mutatta, hogy az európai üzleti vállalkozások informatikai döntéshozói szerint szervezeteik több mint felét sújtották kibertámadások az elmúlt két évben. Egy másik, szintén 2019-es kutatás szerint egy év alatt egy szervezetre vetítve 12 százalékkal nőtt a kiberbűnözés okozta károkozás, öt év alatt pedig 70 százalékos a növekedés.

Ezek a trendek Magyarországon is megfigyelhetők. Egyre szigorúbb az IT-biztonságra vonatkozó jogi szabályozás, főként a közigazgatási, állami, pénzpiaci szereplők körében. Egy SOC (Security Operations Center – biztonsági műveleti központ) kiépítése azonban hatalmas, több százmilliós befektetés. Ezt kevés cég engedheti meg magának, vagyis e szolgáltatást mástól veszik majd igénybe. Ennek alapján jelentős kereslet várható. Mindezek fényében egyértelműen érdemes volt belépnünk erre a piacra, főleg azért, mert a vállalat rendelkezik a szükséges eszközállománnyal, tapasztalattal, meglévő és tervezett szolgáltatásai pedig lefedik szinte a teljes IT-biztonsági palettát.

Mely területek kapják a legnagyobb figyelmet a vállalat stratégiájában?

Az idén folytatódik az erős infrastruktúra-szolgáltatói pozíció kialakítása, a versenyképes, integrált üzleti távközlési és infokommunikációs szolgáltatási portfólió építése, a jövőbeli médiapozíció megalapozása, illetve a rendezvények, valamint a külső helyszíni műsorgyártási igények teljes körű kiszolgálása az állami és a piaci szegmensben. Ambició­zus céljaink eléréséhez partnerségeket szeretnénk kialakítani, ebbe az irányba már történtek is lépések, elég a 4iG-vel kötött partnerségre gondolni.

Elsősorban milyen technoló­giai fejlesztés és iparági változások alakítják a vállalat tevékenységét a következő években?

Az internetes streaming- (OTT) szolgáltatások megkerülhetetlen trendként, világszerte gyors ütemben terjednek, és az Antenna Hungária életében is egyre meghatározóbb a szerepük. Ezért ezen a területen folyamatosak a fejlesztéseink. Az OTT számunkra nem merül ki abban, hogy bárhonnan lehet tévézni, hanem egyre erősödő videós és eseményalapú élő streamingtartalmat kínálunk, amelyből sok kizárólag a MinDigTV GO-n érhető el.

Az OTT platformunk tavaly ősszel teljesen megújult, a felületén számos egyedi tartalom jelent meg.

A megújult platform már új üzleti modell szerint működik. A platformot szolgáltatásként is elérhetővé tettük üzleti partnereink­nek, például a Nemzeti Filmintézet ezen a felületen indította el a Filmio szolgáltatását.