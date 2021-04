A Niagaránál fokozatos nyitásra készülnek

Jóllehet továbbra is sok még a bizonytalanság, a Niagara-vízesésre mint turisztikai célállomásra épülő vállalkozások lassan készülhetnek a fokozatos nyitásra – írja a kanadai Well and Tribune online portál. Chrystia Freeland, az észak-amerikai ország pénzügyminisztere a napokban jelentette be, hogy a költségvetésből egy 500 millió dolláros idegenforgalmi segélyalapot hoznak létre, 100 millió dollárt szánnak a kanadai úti célok marketingjére, ezenkívül több mint 400 millió dollárt fordítanak az Egyesült Államokkal közös határ biztonságos újranyitására.

A normál körülmények között évente mintegy 13 millió látogatót fogadó idegenforgalmi attrakció közelébe települt város polgármestere, Jim Diodati jó kezdetnek nevezte a támogatást, azonban hozzátette, hogy ez még nem lesz elég.

A helyi turisztikai ipar főszezonja ugyanis július 1. és szeptember első hétfője között van. Minden attól függ tehát, hogy ebben az időszakban teljes gőzzel üzemelhetnek-e a cégek.

Az ország politikai és egészségügyi vezetése azt reméli, hogy a kanadai felnőttek többsége legalább az első oltását megkapja legkésőbb júniusban, de az utóbbi időben megjelenő mutánsok miatt újra emelkedő betegszám képlékennyé tette a helyzetet.