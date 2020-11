Nagyobb járműflotta, kisebb kereslet

A tavaszi visszaesés után a nyáron erőre kapott a hazai autó­megosztás, amelyet a járvány második hulláma sem vetett vissza, de az éjszakai kijárási tilalom hatása érezhető.

Az idén semmi nem úgy alakult a hazai autómegosztás piacán, ahogyan tavaly várták, holott korábban folyamatosan nőtt az érdeklődés a szolgáltatás iránt. Volt cég, amely még az idén is bővítette a flottáját.

A szolgáltatók olyan újdonságokat dolgoztak ki, amelyekkel még több ügyfelet érhetnek el, és az ügyfelek igényeit figyelembe véve új szolgáltatásokat is kialakítottak.

A három magyarországi szolgáltató eltérő forgalmi adatokról számol be a Világgazdaságnak.

A Mol a járvány második hulláma idején még tapasztalt növekedést a Mol Limo forgalmában, egészen az első korlátozások bevezetéséig. A változást azonban nehéz mérni, mert a társaság sok új szolgáltatást vezetett be, például a többnapos bérléssel és a havi díjas regisztrációval olcsóbbá tette az autóhasználatot.

Ám a nyáron egyértelműen érződött a belföldi turizmus élénkülésének kedvező hatása.

A Mol Limo regisztrációs tábora körülbelül húszezer felhasználóval bővült.

A Share Now forgalma viszont nem emelkedett a járvány második hullámában a megelőző időszakhoz képest, járműveinek kihasználtsága pedig megérezte az este nyolctól reggel ötig tartó kijárási korlátozást. A tavaly őszi – a cég számára bevezető – időszakhoz, valamint a tavaszi forgalomhoz képest sokkal magasabb volt a kihasználtsága, a nyáritól azonban elmaradt.

A GreenGo forgalma 30 százalékkal esett a tavaszi járvány idején, majd a korlátozások feloldásával visszatért a korábbi szintre, és most is csak este nyolc és reggel öt óra között van csökkenés. Forgalmát befolyásolta, hogy az első hullám hónapjaiban bevezetett egy mesterséges intelligencián alapuló flottaallokálási megoldást, amellyel a kívánt helyszínre juttatja az autókat.

A cégek kedvezményeket is kínálnak a felhasználóknak, a GreenGo például meghosszabbította az ingyenes regisztrációt, amelyhez harminc bónuszpercet is ad. A Share Now jóváírja az előfizetés összegét kreditekben az új és a korábbi előfizetőknek is. A regisztráló budapesti pedagógusoknak egyszeri, négyezer forintos kreditjóváírást kínál.