Régiós szinten is példátlan a hazai otthonfelújítási láz

A lakberendezési piacot is fellendítették a hárommillió forintos állami támogatással fűtött otthonfelújítások. Miközben megjelentek a saját részre felújíttatók, a turizmus leállása miatt eltűntek az Airbnb-piacra belépni készülő megrendelők.

Feltüzelte a lakásfelújítási kedvet a januártól igényelhető állami támogatás, és az önrészhez is nagyon kedvező pénzügyi konstrukciókat kínálnak a bankok, ezzel is támogatva a komplex, jellemzően gépészeti felújításokra alapozott korszerűsítéseket – tájékoztatta a Világgazdaságot Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének elnöke.

Mint kiderült, a lakberendezői szolgáltatás elszámolására is lehetőséget nyújt az állami csomag, igaz, jellemzően a generálkivitelezői munkadíj részét képezi, és tipikusan a gépészeti tervekhez kapcsolódó elektromos tervezést, a burkolatkiosztást foglalja magában, nem a dizájntanácsadást.

Aki csak teheti, igyekszik a hatmillió forintos keretet maximálisan kihasználni, így a nagy felújítási csomag elmaradhatatlan része a fürdőszoba és a konyha felújítása is. Minden korábbinál többen tervezik most az egy-másfél millió forintból megvalósítható kazáncserét, korszerű szigetelés megrendelését és a nyílászárócserét is. Ezeket a jellemzően bontással járó munkálatokat további kisebb-nagyobb felújításokkal, például festéssel kötik össze.

A pandémiás időszak markáns lenyomatot hagyott a keresleten, megjelentek a többfunkciós, többgenerációs otthon kialakítására vonatkozó igények, miután a megrendelők tartósan számolnak az otthoni munkavégzés lehetőségével, ami sok esetben dolgozószoba kialakítását jelenti.

A több generáció komfortos együttélését segítő átalakításokra az otthonfelújítási támogatást igénylőkkel egy háztartásban élő gyerekek életkori határának 25 évre emelése adja a lehetőséget. Mint a lakberendezői szövetség elnöke elárulta, nagyon sok pályakezdő ragad a szülői házban, és az állami támogatásoknak köszönhetően sokak számára a családalapítás most a szülőkkel egy fedél alatt is lehetővé vált.

A hárommillió forint támogatás olyan összegnek bizonyult, amely régiós szinten is egyedülálló mértékben pörgeti a piacot. A rövid távú lakáskiadás piacának átmenetinek remélt, de már jó ideje tartó összeomlása miatt eltűntek ezek a befektetők a lakberendezők megrendelői köréből, megjelentek viszont a vállalkozó lakásépítők és a felújítási támogatást kihasználni igyekvők

– mondta a szakember. Az előbbiek már nemcsak a mintalakáshoz kérnek lakberendezőt, hanem a lakásvásárlóknak ajándékoznak is ilyen szolgáltatást.

Ács Erzsébet felhívta a figyelmet, hogy nemcsak a fokozott kereslet miatt tolódnak ki a kivitelezésre vállalt határidők, hanem a déli piacok, a spanyol és olasz burkolatgyártók szállítási határideje is jelentősen nőtt.

Aki a két évre meghirdetett felújítási támogatás határidejéből nem szeretne kicsúszni, annak legkésőbb az őszig érdemes a kivitelezőkkel megállapodnia, és megrendelnie a szükséges alapanyagokat.

Az építőipari nyersanyagár-robbanás mellett az ágazat fehérítését célzó számlakötelezettség is drágítja a munkálatokat, a korábban adó- és járulékmentesen végzett szakmunkákra most bizony az áfa és egyéb tételek is rárakódnak.