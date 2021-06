Rekordköltés a Chanelnél

Bár nem tőzsdei szereplő, a Chanel pár éve közzéteszi pénzügyi eredményeit. A legutóbbiból kiderül: annak ellenére, hogy a pandémia a luxusipart is megtépázta tavaly, a cég hatalmas összegeket költött üzleteinek, beszállítói láncának fenntartására, reklámokra és divatbemutatókra.

Az iparági pletykák ellenére nem eladó a francia divatóriás. A No. 5 parfümjéről és jellegzetes bőrtáskáiról is ismert francia divatcég rekordösszeget fordított tavaly arra, hogy fenntartsa üzleteit, működtesse a beszállítói láncát, ezenkívül reklámokra és divatbemutatókra is jócskán költött – mindezt egy olyan esztendőben, amikor a lezárások és a hullámzó értékesítések a kiskereskedelem egyik legnehezebb évét hozták el.

A Chanel tavalyi forgalma 10,1 milliárd dollárt tett ki, ez 18 százalékkal kevesebb az egy évvel azelőttinél – derül ki a cég kedden közzétett jelentéséből. A működési nyereség 41,4 százalékkal csökkent, épphogy meghaladta a 2 milliárd dollárt. Azonban – írja a The New York Times – míg számos rivális arra kényszerült a válság miatt, hogy visszafogja a költekezést, a Chanel nem kevesebbet, mint 1,36 milliárd dollárt költött úgynevezett márkatámogató tevékenységekre, köztük hirdetésekre és divatbemutatókra. Ezenkívül 1,2 milliárd dollár ment tőkebefektetésekre, a többi között butikhálózat-vásárlásra és -felújításra, új irodákra és kisebb kézművesműhelyekre. „Az eddigi legnehezebb évünkön vagyunk túl” – idézi a The New York Times a Chanel pénzügyi igazgatóját, Philippe Blondiaux-t.

Akkor, amikor rengeteg kritika éri a globális divatipart a környezettudatos működés hiánya miatt, a Chanel közölte: 600 millió euró értékben zöldkötvényeket bocsát ki – ez egyébként egyre népszerűbb megoldás a vállalatok körében arra, hogy környezetvédelmi vagy társadalmi projektekre teremtsenek elő forrást. „A múlt szeptemberi kötvénykibocsátás egyedülálló volt a luxusmárkák körében, és rávilágított, hogy a francia cég valóban elkötelezett a klímavédelem terén” – állítja Philippe Blondiaux. A múlt héten ráadásul 25 millió dollárt allokált a Chanel egy új klímavédelmi alapba, amely fenntartható mezőgazdasági tevékenységet végző cégekbe fektet, erdőket véd, emellett kis háztáji gazdaságokat támogat fejlődő országokban.

Az egyre élesedő versenyhelyzetben és az iparági pletykák miatt – melyek szerint a Chanelt már kiszemelték megvételre – a cég, az egyik utolsó nagy, magántulajdonban lévő márka, három éve elkezdte közzétenni pénzügyi eredményeit. „A tavalyi év nehézségei ellenére kiváló helyzetben vagyunk ahhoz, hogy tovább építsük a Chanel brandet és mindazokat az értékeket, amelyeket képvisel” – reagált a híresztelésekre a pénzügyi igazgató.