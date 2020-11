A vírus jövőre fertőzi meg a biztosítókat

Jelentős hatással van a koronavírus-járvány a biztosítók munkájára is. Bár a második negyedévben már érezhető volt a lassulás, s a harmadik negyedévben ez még látványosabban jelentkezhet, a GDP 6-7 százalékos csökkenésének díjbevételre gyakorolt hatása pedig leginkább a jövő évi számoknál látszik majd meg

– mondta Pandurics Anett, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) elnöke. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) területén a díjbevétel még mindig torzul, hiszen a biztosítási adónak még van begyűrűző hatása: az év közben váltók csak az idén tapasztalhatták meg, hogy az addig külön tételnek számító adó beépült a díjba.

Pandurics Anett szerint az életbiztosítási terület egész jól reagált a pandémiára, több társaság is kínál már online elérhető konstrukciókat. A nyugdíjbiztosítások dinamikusan növekednek, számuk 360 ezer felett volt június végén, mostanra pedig elérhette a 400 ezret. A hazai 6 százalékos életbiztosítási penetráció ezzel együtt is messze elmarad a nyugat-európai 20 százaléktól.

Mivel a turizmus szünetel, utasbiztosítást sem köt senki.

A második negyedévi adatok még 45 százalékos díjbevétel-csökkenést mutattak, ez a Mabisz elnöke szerint szeptember végére a 70 százalékot is elérheti. A Világgazdaságnak Pandurics Anett azt mondta, bár a belföldi utasbiztosítások számának növekedése bőven két számjegyű volt, de mivel az átlagdíjuk jóval alacsonyabb, mint a klasszikus utasbiztosításoké, csak szépségtapasz lehet az innen származó díjbevételpótlás.

A lakásbiztosítási területen az idén jelentős lesz a kárnövekedés

– vélekedett a nyári adatok alapján a Mabisz elnöke. Szerinte a megszokott viharkárok mellett – a home office következtében is – kissé átalakult a károk köre. Aligha véletlen, hogy a megváltozott kockázatokat a biztosítók egy része speciális home office biztosítással igyekszik lefedni.

A Mabisz elnöke szerint a kgfb-piacon egyértelműen látszott a zárás és az autók leállítása – a második negyedévben 12 százalékkal csökkent a kárráfordítás, ám a harmadik negyedévben a kárgyakoriság a válság előtti szintre tért vissza, miután azok is elővették az autójukat, akik korábban nem jártak vele mindennap.

A mostani kampányban 14 biztosítóból 11 hirdetett új tarifát, a díjak rendkívül komplexek, de az összehasonlító portálok és péntektől már a Mabisz díjnavigátora is segítség lehet. Eközben a Netrisk.hu az első csaknem kétezer szerződéskötés eredményét is közli. Eszerint a még mindig az év végén váltó, minimum tízéves autóval rendelkező, zömében bonus 10. osztályba sorolt ügyfelek esetében az átlagdíj a tavalyi 24 800 forintról 26 ezer forintra nőtt. A 7 százalékos emelkedés alatta van a piac több szereplője, például a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. által várt 10-15 százaléknak. Akik váltanak, azoknak a 60 százaléka a Generali, a K&H vagy a Genertel biztosítását választja, a dobogósokat az Union és a Groupama követi – olvasható ki a Netrisk.hu adataiból.

A biztosítók továbbra is igen nagy mértékben szegmentálnak

– jelezte a Mabisz elnöke. Elmondta: a szakma abban egyetért az MNB-vel, hogy a társaságok a biztosítási törvénynek megfelelően kárstatisztikai alapon tarifáljanak, s szűnjön meg a kiárazás. Abban is partnerei voltak az MNB-nek, hogy elkészüljön az a jegybanki kárstatisztika, amely segíthet a statisztikai alapú tarifálásban, ám azt látni kell, hogy ez egy tanulási folyamat, az MNB káradatainak vannak gyerekbetegségei: korábban a Világgazdaság is írt róla, hogy a haszongépjárművek esetében a kárgyakoriság elbírálására nem ad megfelelő alapot például a Budapest-vidék felosztás.

A legtöbb ügyfél idén is több kedvezményt tud érvényesíteni a kgfb-díj fizetésekor. Jelenleg már az ügyfelek 92 százaléka választja az éves, egyösszegű díjfizetést csökkentett díjösszeg fejében, szemben a tavalyi 87 százalékkal. A további megtakarítás érdekében ugyancsak a többség az elektronikus díjfizetést választja: a csekket kérők aránya egy év alatt 23-ról 16 százalékra apadt.

Pandurics Anett hangsúlyozta: az MNB nem tiltotta be a károkozói pótdíjakat, csak azok túlzó mértékű használatát fogja esetleg számonkérni a biztosítóktól.

A szakember szerint az új feltételekhez való idomulás már látszik a biztosítói tarifákon – ezt a Netrisk.hu szakértői is megerősítették –, ám jelentősebb változásra csak később lehet számítani, hiszen az MNB elvárása és a témával kapcsolatos ombudsmani állásfoglalás akkor érkezett, amikor a biztosítók már jórészt túl voltak a kampánydíjak számításán.

Erősödő bizalom

A Biztosítási Bizalmi Index (BIBIX) felmérés szerint a biztosítók iránti bizalom a vírus idején is növekszik: értéke a tavalyi 51,9 pontról 55,8 pontra emelkedett – mondta Pillók Péter, a Századvég kutatója. A kgfb elégedettségi indexben ugyanakkor kismértékű törés látható: a 2019-es 83,3 pontról 80,3 pontra csökkent az érték. Az esés egyértelműen a káreseményekkel kapcsolatos negatív tapasztalatoknak tudható be, ám figyemeztető, hogy az ügyintézésre vonatkozó elégedettségi index értéke is visszaesett. Az ügyfelek 57,4 százalékának pozitív véleménye volt a biztosítók járvány alatti tevékenységéről. A pandémiás időszakban a megkérdezettek 9 százalékának volt dolga a biztosítójával, közülük 75 százalék elégedett volt a biztosítók eljárásával. | VG