Versenyképesebb lenne bankadó nélkül a magyarországi bankrendszer

Nagyon nehéz a bankadó csökkentése mellett érvelni akkor, amikor a bankrendszer nyereségessége kimagasló, még akkor is, ha ez még mindig döntően visszaírásokból ered – mondja Jelasity Radován. Az Erste Bank év bankárának választott elnök-vezérigazgatója szerint a hazai bankok versenyképességét nagyban növelné a bankadó további csökkentése, amit az is alátámaszt, hogy a hitelezés beindulásával a pénzintézetek mérlegfőösszege gyorsabban nő, mint ahogy az adó csökken – az állam tehát most többet tesz zsebre, mint korábban.