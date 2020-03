A piac újabb amerikai kamatcsökkentésre számít

Továbbra is a koronavírus árnyékában követjük a makrogazdasági eseményeket. Ez határozza meg az amerikai és az orosz jegybank ülésének kimenetelét, erről nyújt részletesebb információt a kínai és a német konjunktúraindex is. Még az egyébként felüdülést jelentő Szent Patrik-napot is azért várják az elemzők, hogy a fogyasztás visszaeséséről adhassanak előzetes becsléseket.