Alulértékeltnek látja a magyar részvényeket Péterffy Tamás

A Wall Streethez és a nyugat-európai piacokhoz képest erősen alulértékeltek a magyar tőzsdei részvények – mondta el a Világgazdaság kérdésére Péterffy Tamás, az amerikai Interactive Brokers Group (IBG) értékpapír-kereskedelmi cég alapító-elnöke a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) tartott ünnepélyes becsengetést követően tartott sajtótájékoztatón. A rendezvényre abból az apropóból került sor, hogy a cégcsoporthoz tartozó Interactive Brokers Central Europe a BÉT tagjává vált.

A BÉT büszkén és örömmel köszönti tagjai között az Interactive Brokerst Central Europe-ot

– hangsúlyozta Végh Richárd, a tőzsde vezérigazgatója. Ez a cég a pénzügyi technológia fejlesztésének az élvonalát képviseli, és tagi jelenléte magasabbra emeli a teljes magyar értékpapír-kereskedelmi ökoszisztéma profilját és színvonalát – fűzte hozzá.

A nagyvilágban Thomas Peterffy néven ismert üzletember, aki ez alkalommal kérte, hogy eredeti magyar nevén szólítsák az újságírók, a Brexitre tekintettel döntött arról, hogy a cég eddigi londoni uniós központja helyett Írországból és Budapestről szolgálják ki a befektetőket. Hozzátette, eredetileg teljes európai központját Magyarországon akarta letelepíteni, ám a saját cégén belül, illetve partnereivel folytatott harc eredményeként végül az a kompromisszum győzött, hogy Közép-Európát Pestről, Nyugat-Európát pedig Dublinból érik el. A magyar fővárosban a cég tervei szerint 100 főt kíván alkalmazni.

Az Interactive Brokers regionális terjeszkedése összhangban áll a globális brókercég új európai üzleti modelljével, melynek lényege, hogy szofisztikáltabb szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek Európa különböző régióiban. Az információtechnológia központi szerepet játszik az Interactive Brokers globális üzleti modelljében, és Magyarország IT-központként meglévő erős pozíciója, illetve stratégiai elhelyezkedése a legmagasabb szintű támogatást tudja biztosítani a cég kritikus infrastruktúrája hatékony működtetéséhez. A vállalatnak egyébként már 13 éve működik szoftverfejlesztési leányvállalata Budapesten.

Péterffy nagy jövőt lát a régió előtt, szerinte Közép-Európa lehet a járvány utáni stabilizáció nagy nyertese.

A Világgazdaság kérdésére visszatérve pedig azt is elárulta, hogy a BÉT szakembereivel együtt átnézik a magyar részvényeket követő tőzsdei befektetési alapokat (ETF), illetve esetlegesen újakat is létrehoznak a forgalom élénkítése érdekében. Erről Végh Richárddal előzetesen már megbeszélést is folytattak.

Az 1965-ben Magyarországról az Egyesült Államokba emigrált Péterffy Tamás által több mint 43 éve alapított vállalat jelenleg 9,7 milliárd dollár saját tőkével rendelkezik, tőzsdei kapitalizációja 28 milliárd dollár és mintegy 340 milliárd dollárnyi ügyfélvagyont kezel.

A csoportnak jelenleg 1,4 millió ügyfele van világszerte, amit a következő évtizedekben 80 millióra akarnak növelni. A régióból ezen az időtávon 1-1,5 millió ügyfélre számítanak.