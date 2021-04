Amerikára helyezi át a fókuszt az Afterpay

Ráharaptak a vásárlók a csúsztatott és kamatmentes fizetést kínáló szolgáltatásokra a pandémia évében. Ezt lovagolja meg a fintech világ egyik üdvöskéje, az ausztrál Afterpay, amely a New York-i tőzsdére is bevezeti a részvényeit.

Nick Molnar New Yorkban is bevezeti az ausztrál fintech óriás, az Afterpay részvényeit.

A társalapító-vezérigazgató indoklása szerint a pandémia idején az online vásárlásra tömegesen áttérő amerikai fogyasztóknak köszönhetően az Egyesült Államok átvette az első számú piac szerepét Ausztráliától. A vásárolj most és fizess később elven működő pénzügyi szolgáltatás különösen népszerűvé vált a fogyasztásra amúgy is fogékony amerikaiak körében, az ottani tőzsdei megjelenést is ez motiválja, és persze a további terjeszkedés lehetősége is.

A New York-i tőzsdén nagyobb befektetői érdeklődés mellett foroghatnak az Afterpay részvényei, mint a sydney-i börzén, ahová 2015 júniusában vezették be a két évvel korábban Melbourne-ben alapított társaság papírjait. A Reutersnek nyilatkozó elemzők szerint Amerikában jóval könnyebben tud majd friss tőkéhez jutni a viharos tempóban terjeszkedő Afterpay, amelynek piaci értéke 28,7 milliárd amerikai dollárra tehető.

igaz, ez fintech startupként nem is kötelező elvárás a tevékenység kezdeti és bővülési szakaszában. Molnar hangsúlyozta, hogy cége ausztrál, és az is marad, székhelyüket sem teszik át az Egyesült Államokba, ám a kínálkozó, vonzó lehetőség mellett hiba lenne elmenniük.

Magáról a tőzsdei bevezetésről részletek még nem szivárogtak ki, így azt sem tudni, hogy kettős listázás lesz, vagy felszedik a horgonyt Ausztráliában. Az időzítés sem ismert, főszervezőként a Goldman Sachs neve merült fel. Természetesen nem egy szűz piac meghódításáról van szó, az Egyesült Államokban a kaliforniai Affirm például januárban kirobbanó sikerrel debütált, az első nap 110 százalékot emelkedett az árfolyama, majd a február közepén elért csúcsáról mára 53 százalékot bucskázott, jelezve, hogy adódnak problémák ezen a piacon is.

Az ausztrál honfitárs, a Zip Cóhoz tartozó Quadpay is aktív Amerikában, új szereplőként jelenik meg a nagyágyúk közé sorolt PayPal és az európai üstökös, a svéd Klarna. Az utóbbi szintén az amerikai tőzsdére tart, és várhatóan közvetlen bevezetéssel próbálkozik a közeljövőben, ahogy tette ezt a svéd cégek közül például a Spotify. A Klarna piaci értékét a legutóbbi, március eleji, egymilliárd dolláros tőkebevonási kör 31 milliárd dollárra nyomta föl.

A sikermodell Az Afterpay elfogadó partnereinél az ügyfél fizetés nélkül hazaviheti a kiválasztott árut, a vételárat két hét türelmi idő után négy egyenlő részletben kell törlesztenie, kéthetes periódusokban. A tranzakció az ügyfél számára alapesetben díjmentes, pluszköltséget csak késedelmes teljesítés vagy nemfizetés esetén számítanak fel.

Emanuel Datt, a Datt Capital alapítója szerint az Afterpay vonzó célpont lesz.

Ha azt vesszük, hogy a 4,5 millió felhasználóval rendelkező Affirmet 17 milliárd dollárra árazta a piac, akkor a 14,6 milliós tábort felmutató Afterpay akár 47 milliárd dollárt is érhet. Az Afterpay tavaly február óta csaknem a négyszeresére növelte piaci értékét a pandémia pozitív hozadékaként. Igaz ugyanakkor, hogy az ausztrál piacon már kevésbé dinamikus a növekedése, és a CBA bank és a PayPal révén kibontakozó árháború a marzsokon is faraghat a közeljövőben.

Az Afterpay az idén megkezdte Európa bevételét, emellett a nagyobb ázsiai piacokon is tervezi a megjelenést. A társaság márciussal zárult harmadik üzleti negyedévében 104 százalékkal, 5,2 milliárd ausztrál dollárra növelte bevételét az egy évvel korábbihoz képest, felhasználóinak száma ezalatt 75 százalékkal nőtt, amerikai forgalmuk megtriplázódott. Szolgáltatásukat 77 százalékkal több, 85,8 ezer kereskedelmi partnerüknél lehet igénybe venni.