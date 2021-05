Csalódást okozott az Infineon, megbüntették a befektetők

Enyhén szólva sem varázsolta el a befektetőket az Infineon negyedéves gyorsjelentése, pedig a cégvezetés némileg megemelte éves árbevétel-előrejelzését, sőt most már valamivel magasabb üzemieredmény-marzsra is számít, mint korábban. Kedd délelőtt 11 körül már több mint 4 százalékkal, 32,2 euróig esett a részvény Frankfurtban, amivel sikerült a sereghajtó pozícióba csúsznia a DAX index 30 komponense között.

Az Infineon számai és kilátásai valószínűleg nem elég jók ahhoz, hogy további részvényvásárlásokra ösztönözzenek, miután a cég papírjai az elmúlt 12 hónapban több mint kétszeresükre drágultak

– értelmezték a piac reakcióját a Commerzbank elemzői. A müncheni csipgyártó szép bruttó fedezetet termelt meghatározó szegmensében, ám az értékesítések jobban is nőhettek volna – tették hozzá.

Mivel azonban az iparági trendek alapvetően sértetlenek maradtak, a bank továbbra is vételre ajánlja a részvényt.

Az adatokat éves összevetésben vizsgálva viszonylag markáns bővülés állapítható meg, hiszen a bevételek az előző év azonos időszakához mérten 36 százalékkal, 2,7 milliárd euróra, az öt meghatározó szegmens üzemi eredménye 72 százalékkal, 470 millió euróra, míg a nettó profit 14 százalékkal, 203 millió euróra gyarapodott. Csakhogy a német félvezetőgyártó időközben konszolidálta az amerikai Cypress Semiconductort, s így a részvényesek joggal vártak ütősebb eredményeket, hiszen negyedéves összevetésben például a cég forgalma mindössze 3 százalékkal nőtt, üzemi eredménye és nettó profitja pedig egyenesen zsugorodott. Az előbbi 4, az utóbbi 21 százalékkal.

A legfontosabb autóipari divízióban egyébként nem érheti szó a ház elejét, hiszen az előző negyedévhez képest is 6,5 százalékos volt az eredménybővülés, az előző év gyárleállásokkal tarkított azonos időszakához viszonyítva pedig éppen négyszer annyi pénzt termelt most az üzletág. Az energiaipar és az okos távközlési eszközöket előállító cégek is növelték rendeléseiket, bár jóval mérsékeltebben, ám az ipari félvezetők és a játékkonzolok piacán némi visszaesést tapasztalt az Infineon.

A jelenlegi negyedévben 2,6-2,9 milliárd eurós bevétellel számol a cégvezetés, amely éves szinten 200 millió euróval 11 milliárdra javította prognózisát, a várható éves üzemieredmény-marzsot pedig 17,5 százalékról 18-ra növelte.

Eközben azonban arra is utaltak, hogy a texasi áramellátási problémák miatt ottani üzemük működésében előfordulhatnak fennakadások, ezenkívül szerződéses csipbeszállítóik kapacitása is kezd igen szűkössé válni, sőt még a Covid–19 okozta problémákat sem lehet leírni.