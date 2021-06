Lendületesen erősödhet a dollár

Úgy tűnik, hogy egy több mint egyéves trend végére érkezhetett el a dollár, miután a szerdai Fed-ülést követően hirtelen erősödésbe kezdett, és megközelítette annak a trendcsatornának az alját, amely 2020 márciusa óta meghatározza az euró-dollár kereskedést.

Az utóbbi időszakban rendre felmerült, hogy az egyre magasabb inflációra az Egyesült Államok jegybankjának (Fed) is reagálnia kellene. Jerome Powell elnök azonban következetesen kitartott amellett, hogy korai még kamatemelést emlegetni, és az infláció csak átmeneti, miközben a gazdasági növekedést tartósan szeretnék lendületben tartani. Ráadásul a munkaerőpiaci adatok sem mutattak eddig olyan megnyugtató képet, amely a Fed ultralaza monetáris politikájának hirtelen megváltoztatását lehetővé tenné. Legalábbis Powell szerint. A piacon ugyanis folyamatosan erősödtek azok a hangok, hogy nehezen lesz elkerülhető valamiféle kommunikáció ezen a téren. A májusi ülés után az került ki a címlapokra, hogy „már beszélnek arról, hogy beszélni kellene” a kötvényvásárlási program visszafogásáról. Ez aztán számos mémnek és karikatúrának adott táptalajt, de az árfolyamokon azért érdemben nem változtatott.

Ugyanakkor már a májusi ülést követően érezhető volt, hogy a korábbi dollárgyengülési lendület megtorpant, és a piacon egyre inkább azon kezdtek morfondírozni, hogy mi lehet a Fed következő lépése. Ráadásul a június elején napvilágra került inflációs adatok még a pesszimista várakozásokon is túlléptek, miután a fő index elérte az 5 százalékot, s ezzel újra érezhető nyomás nehezedett a jegybankra, és megalapozta a dollár esetleges erősödését is.

A szerdai ülésen az idei éves inflációs várakozások jelentős emelése mellett végül eljutottak oda, hogy valóban beszéltek a kötvényvásárlási program visszafogásáról, de természetesen konkrét bejelentés vagy időzítés még mindig nem történt. Sőt Powell azt emelte ki, hogy ezek a beszélgetések még a következő ülésekre is áthúzódhatnak. Emellett viszont a kamatemelési várakozások is látványosan változtak a döntéshozók körében, hiszen heten már 2022-ben elkezdenék a monetáris szigorítást.

Mindezek hatására az amerikai dollár rakétaként lőtt ki a Fed-ülést követően, és még az sem fogta vissza a dollárvásárlók lelkesedését, hogy Powell megpróbálta hűteni a kedélyeket, mondván, hogy nem lesz azért olyan gyors a monetáris szigorítás elindítása. Úgy tűnik azonban, hogy az euró-dollár keresztárfolyam tekintetében nemcsak a tegnap kapott lendület, hanem a technikai kép is azt erősítheti, hogy ez a mozgás a következő néhány hónapra meghatározhatja a devizapár irányát.

Az árfolyam egyértelműen célba vette annak az emelkedő trendnek az alját, amely 2020 márciusa, vagyis a pandémia kitörése óta vezeti felfelé az euró-dollárt. Ha letörne a trend, új távlatok nyílhatnak meg a dollár előtt, és a következő fontos célárfolyam az 1,1700 lesz. Ez a mozgás persze nem egy lendületből várható, de könnyen lehet, hogy most egy trendnek a végét látjuk, és egy következőnek az indulására kell felkészülnünk, ami akár az idei év végéig is az amerikai fizetőeszköz erősödéséhez vezethet.

A technikai kép mellett a következő hónapokban sem szabad megfeledkezni a fundamentumokról, és mind az inflációs adatok, mind a Fed bármilyen megnyilvánulása jelentős hatással lehet az árfolyamra. Mivel egyelőre nem várható az infláció letörése, ez pedig egyre jobban sarokba szorítja majd a jegybanki döntéshozókat, úgy gondoljuk, hogy a fundamentumok is segíthetik a dollár lendületét az elkövetkezendő időszakban.